Startblok Elzenhagen is modulair, circulair en BENG

Gemeente Amsterdam en woningcorporaties De Key en Eigen Waard werkten samen met modulair bouwbedrijf Jan Snel aan 540 duurzame woningen. Bijzonderheden aan het project zijn het rappe en circulaire bouwproces en de EPC van 0,15. BENG-eisen worden daarmee ingevuld.

Beeld: Jan Snel

De woningen werden klaargestoomd op het voormalige sportpark Elzenhagen, met als doelgroep werkende jongeren en statushouders. Opmerkelijk is de focus op modulariteit en circulariteit: de gestapelde prefab units blijven tien jaar staan en zijn daarna herbruikbaar. “Dankzij deze bouwprincipes kunnen we kwaliteit verbeteren en het bouwproces versnellen”, vertelt senior projectleider Barry van Wijk van Jan Snel. “Voordelen zijn 30 tot 50 procent hogere realisatiesnelheid, grote efficiëntie voor de opdrachtgever en productie onder ideale omstandigheden.”

#VanGasLos en BENG

Op het vlak van duurzaamheid wordt ingezet op #VanGasLos en BENG. “Er is geen sprake meer van een gasaansluiting en we halen warmte uit de grond. Verder is er een douche-wtw en gebruiken we warm terugstromend water om het koud water te verwarmen.”

Milieuproof voor 2027

Daarnaast wordt gebruikgemaakt van zonnepanelen, om duurzame energie op te wekken. “Opdrachtgevers De Key en Eigen Haard vinden het gebruik van groene energie belangrijk. De woningen zijn al milieuproof voor 2027. Startblok Elzenhagen is een mooi voorbeeld van wat wij kunnen realiseren op het gebied van duurzaam wonen voor woningcorporaties”, besluit Van Wijk.