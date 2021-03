Buurblok: wonen als dienst

Buurblok is een vernieuwend concept voor woningcorporaties, waarbij zaken als wonen, energie, vervoer en onderhoud samenkomen in een leaseconstructie. Deze nieuwe oplossing komt tot stand door de combinatie van geprefabriceerde woningen van Bouwgroep Dijkstra Draisma met het energieconcept van Wocozon.

Met Buurblok willen Dijkstra Draisma en Wocozon corporaties stimuleren om het voortouw te nemen in het verduurzamen van de gebouwde omgeving. De partners bieden deze complete dienst aan in een (operational) leasecontract. Een primeur, want dit leaseconcept is uniek en wordt in Nederland voor het eerst aangeboden. Het sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland is de eerste corporatie die deze dienst in de praktijk wil brengen in een wijk in Leeuwarden.

Makkelijker en betaalbaarder

Het idee voor Buurblok is ontstaan omdat Dijkstra Draisma en Wocozon geloven in het makkelijker en betaalbaarder maken van de uitdagingen waar Nederland en met name de woningcorporaties voor staan: het duurzaam oplossen van het woningtekort. Samen bieden zij in één totaalaanbod zowel een heel energiezuinige woning als een duurzaam energieplan aan.

Binnen het concept Buurblok zit de woningcorporatie zelf aan de knoppen. De aantallen, het uiterlijk en de plattegronden van de seriematig gefabriceerde woningen stellen zij zelf samen. Zij leasen daarna niet alleen deze huizen, het is een compleet pakket inclusief een energieplan, het onderhoud en vervoer, bijvoorbeeld een elektrische deelauto, scooter of (bak)fiets voor de huurders.

Uitdagingen bij corporaties

Voor woningcorporaties wordt het steeds lastiger om bij het toenemende tekort aan woningen voldoende betaalbare, duurzame en kwalitatief goede nieuwbouwwoningen te realiseren. Het sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland ziet daarom met Buurblok een mooie kans. Sigrid Hoekstra, directeur-bestuurder bij WoonFriesland: “De leaseconstructie van Buurblok is heel aantrekkelijk voor ons. Het voordeel van leasen is dat wij extra financiële middelen vrijhouden en kunnen reserveren voor de grote opgave die er ligt in de bestaande gebouwde omgeving en nieuwbouw.”

Het innovatieve idee en toekomstbestendige karakter van het concept past bij het sociaal verhuurbedrijf. “WoonFriesland is een innovatieve en vooruitstrevende organisatie. We zijn niet bang om nieuwe uitdagingen aan te gaan als dat betekent dat dit ons woningbezit en daarmee de wereld verduurzaamt, zonder kwaliteit te verliezen,” aldus Hoekstra.

Woningcorporaties schaffen via Buurblok de huizen dus niet meer zelf aan, maar leasen deze. De verhuurders besparen door Buurblok tijd, energie en geld en kunnen daardoor extra betaalbare, circulaire en comfortabele woningen aanbieden aan hun huurders. Dat is hard nodig om het grote woningtekort in Nederland duurzaam op te lossen.

Droogstapelsysteem

Het innovatieve droogstapelsysteem (DSS) is dé woningbouwoplossing van Dijkstra Draisma. De prefabwoningen zijn gasloos, circulair en automatisch geproduceerd. De opdrachtgever zit aan de knoppen voor het ontwerp en de woningen zijn geheel naar wens in te vullen.

Deze huizen zijn heel geschikt voor seriematige woningbouw. De gevels, gemaakt in de fabriek in Dokkum, zijn 92% circulair en de woning is in zijn geheel demontabel. Dit betekent dat de woningen in de toekomst herplaatsbaar zijn of dat de materialen worden hergebruikt in dezelfde keten.

Energieconcept

De woningen worden aangesloten op een buurtwarmtenet dat lokaal wordt aangelegd. De extreem energiezuinige huizen worden slechts met één warmtepomp verwarmd. Alle woningen worden voorzien van zonnepanelen, waardoor de woningen standaard zelfvoorzienend zijn. Het buurtwarmtesysteem wordt daarnaast van innovatieve zonnepanelen voorzien die stroom én warmte opwekken.

Om ervoor te zorgen dat er slim met de duurzaam opgewekte elektriciteit wordt omgegaan, zijn de woningen voorzien van innovatieve technieken (smart grid en batterij), wat ervoor zorgt dat de energie alleen wordt gebruikt waarvoor en wanneer het nodig is. Zo zijn de comfortabele woningen goed voorbereid op de toekomst.

Dit jaar verrijst de eerste Buurblokwijk in Techum (Leeuwarden) in opdracht voor WoonFriesland. Sigrid Hoekstra: “We voegen graag de daad bij het woord en zijn trots dat we het eerste Buurblokproject in de Friese hoofdstad realiseren.”