Ulco Vermeulen (Gasunie) ziet een grote toekomst voor waterstof

Ulco Vermeulen is een spin in het web als het gaat om de levering en het transport van moleculaire energie in Nederland. Als lid van de Raad van Bestuur Gasunie en strategisch actief in vele gremia rondom verduurzaming van gasverbruik ziet hij een grote toekomst voor waterstof. Wanneer en hoe gaan we dat merken in ons land?

In een interview met Duurzaam Gebouwd vertelt Ulco Vermeulen uitgebreid over de rol van Gasunie in de energietransitie. Vermeulen gaat met name in op de kansen van waterstof.

Vermeulen: “Een vraag is inderdaad of waterstof een economisch haalbare optie wordt. Je kunt er van alles over denken, maar het moet wel een sluitende business case zijn. Daarbij zijn transport en opslag niet het grote probleem en ook niet het kostbaarst. Er zijn twee problemen met ‘groene’ dus schone waterstof: het omzetten van elektriciteit naar waterstof, de elektrolyse. Dat proces staat nog maar aan het begin van de levenscurve en dat moet echt veel minder gaan kosten.

In Veendam staat daarvoor een installatie van één megawatt. Lees je de aankondigingen, dan gaat het over tweehonderd megawatt of zelfs een gigawatt aan vermogen. Aardig allemaal, maar die installaties zijn nog nooit gebouwd. Toch verwachten we dat daar in de komende tien jaar de helft en wellicht driekwart van de kosten afgaat. Het is een kwestie van opschalen en cycli doorlopen om het proces helemaal in de vingers te krijgen. Dat kan allemaal niet in drie maanden, maar twintig jaar is ook niet nodig. Iedereen is er dus van overtuigd dat de kosten van elektrolyse scherp zullen dalen.”

En het andere probleem?

“Dat is de voeding: hoe duur is de elektriciteit? Zonne- en windenergie zijn de laatste jaren veel goedkoper geworden en dat gaat nog wel verder. Duurzame elektriciteit wordt dus heel betaalbaar, maar bevindt zich vaak op de verkeerde plek, zoals de Sahara, of het is het verkeerde moment. Dan zijn de zonuren niet gelijk aan de verbruiksuren.

Maar ook dat komt straks samen, want op het moment dat je elektriciteit kunt omzetten in waterstof heb je het onafhankelijk gemaakt van tijd en plaats. Als je een elektron omzet in een molecuul, vervalt het probleem van tijd en plaats. Dat verklaart de wereldwijde aandacht, omdat veel landen enorme exportkansen zien. Chili, het Midden-Oosten, Noord-Afrika, Namibië, Australië ... Alle regio's met overdag veel zon en 's avonds ook nog veel wind, zien geweldige kansen.

Regionaal gaan de ontwikkelingen over het in Europa produceren van waterstof, gevoed door elektriciteit vanuit windturbineparken. De andere ontwikkeling is de mondiale, met productie op plekken met veel zon. Belangrijk daarbij is een universeel distributiesysteem voor de hele wereld. In dit scenario ligt Nederland er fantastisch voor. We liggen aan de ondiepe Noordzee en die leent zich uitstekend voor de goedkope productie van waterstof met elektriciteit uit grootschalige windturbineparken. Daarbij bezitten we een complete infrastructuur voor (aard)gastransport die is in te zetten voor waterstof en zijn we een logistiek centrum voor een heel groot achterland. Als Nederland kunnen wij de mondiale én de regionale componenten voor de distributie van waterstof samenbrengen. Iets wat niemand ons kan nadoen.”

Tekst: Marvin van Kempen

Foto's: Rockin' Pictures