Green Energy Day valt op 8 maart

8 maart is de dag. Dan is het ‘Green Energy Day’ en is alle duurzame energie die we in Nederland produceren ‘op’, als we alles gebruiken. Schuiven we die dag elk jaar twaalf dagen op, dan komen we in 2050 uit op 31 december. “Dat is nodig voor onze onafhankelijkheid en voor het klimaat en het biedt ook volop kansen voor economie en werkgelegenheid.”

Dat zegt Olof van der Gaag, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). Het aandeel duurzame energie is in 2024 naar verwachting 18,6 procent. In tijd uitgedrukt, gebaseerd op de Klimaat- en Energieverkenning van het Planbureau van de Leefomgeving, is dat 68 van de 366 dagen. Vorig jaar viel Green Energy Day op 2 maart, dus het is nog niet gelukt om twaalf dagen op te schuiven.

De NVDE schatte in hoeveel Green Energy Day opschuift bij een aantal maatregelen: plakt iedereen radiatorfolie, dan schuift Green Energy Day bijvoorbeeld 13 uur naar achteren. Allemaal tien procent van de kilometers met de fiets doen, in plaats van de auto, scheelt bijna een etmaal. En alle daken isoleren, levert 3 dagen op. Wanneer elk daarvoor geschikt huis een volledig elektrische warmtepomp krijgt, verschuift de Green Energy Day met maar liefst 39 dagen!

Halfvol

“Het glas is halfvol,” gaat Olof verder. “Er moet een forse schep bovenop om op schema te blijven lopen en in 2050 op 31 december Green Energy Day te kunnen vieren. Gelukkig laten tal van bedrijven en burgers zien dat het kan, en dat de energietransitie bovendien een lagere energierekening, banen en economische kansen oplevert.”

Voorstelbaar

De NVDE introduceerde het begrip Green Energy Day in 2019 om beter voorstelbaar te maken waar we nu staan en hoe we met jaarlijkse stappen uit kunnen komen op honderd procent hernieuwbare energie in 2050. “Het gaat in de klimaatdiscussie vaak over verre jaartallen als 2030 en 2050, en over abstract klinkende percentages en doelen. Met Green Energy Day halen we de doelen dichterbij en laten we zien dat het te doen is om ze te halen, als we nu in actie komen,” besluit Olof.