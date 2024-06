Tweede Kamer steunt nieuwe Energiewet

De Tweede Kamer nam de nieuwe Energiewet aan, met brede steun. De verse regelgeving vervangt oude elektriciteit- en gaswetgeving.

Energieconsumenten worden met de nieuwe Energiewet beter beschermd en er komen meer mogelijkheden om het volle stroomnet flexibel te gebruiken. Daarnaast wordt het veilig uitwisselen van gegevens tussen netbeheerders, energieleveranciers en klanten beter geregeld.

Minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie vertelt dat de regelgeving de energietransitie moet ondersteunen, niet in de weg moet zitten: “Onze energievoorziening is niet meer te vergelijken met die van twintig jaar geleden. Veel regelgeving stamt nog wel uit die tijd. Met de nieuwe Energiewet maken we een enorme moderniseringsslag.”

Verschillen verdwijnen

Afspraken uit het Klimaatakkoord en nieuwe EU-wetgeving zijn in de Energiewet opgenomen. Bestaande regels uit de huidige Gaswet en Elektriciteitswet worden verhelderd en versimpeld. Onnodige verschillen tussen de regels voor gas en elektriciteit verdwijnen. Daarnaast sluiten de nieuwe regels beter aan bij het energiesysteem van de toekomst, met meer duurzame lokale energieproductie, opslag en flexibiliteit.

Betere positie consument en steviger toezicht

De nieuwe Energiewet biedt meer rechten en bescherming aan onder meer huishoudens, zelfstandigen en kleine bedrijven. Bijvoorbeeld op het gebied van transparante voorwaarden en betere bescherming bij facturering van energiecontracten en een faillissement van de energieleverancier. Het wordt voor alle energieleveranciers verplicht om ook een vast (model)contract aan te bieden van minimaal 1 jaar. De minimale eisen voor het verkrijgen en behouden van een leveringsvergunning worden bovendien aangescherpt.

Vol stroomnet aanpakken

Het wetsvoorstel biedt ook meer mogelijkheden om problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken, bijvoorbeeld door bestaande ruimte op het net slimmer en flexibeler te kunnen gebruiken (vraagrespons; congestiemanagement) en meer mogelijkheden te bieden voor gezamenlijk gebruik van een aansluiting (cable pooling). De wet stelt daarnaast nieuwe regels voor het uitwisselen van gegevens, zodat het voor huishoudens en bedrijven eenvoudiger wordt om hun eigen data in te zien of te delen met een dienstverlener zoals een prijsvergelijker of energieverbruiksmanager. Ten slotte, creëert de wet nieuwe mogelijkheden voor mensen en bedrijven om zelf actief te worden op de energiemarkt, bijvoorbeeld via energiegemeenschappen die de door leden geproduceerde elektriciteit verkopen en leveren.