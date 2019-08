“Gezonde levensstijl als statussymbool in plaats van auto”

Bij de snelle groei en verduurzaming van steden mag de voetganger niet worden vergeten. Inspiratie en beleid rond dit thema staan centraal tijdens het congres Walk21 Rotterdam.

Ook onderwerpen als gezondheid en toegankelijkheid maken deel uit van het programma van het internationale voetgangerscongres Walk21 Rotterdam. De bijeenkomst met ongeveer 180 sprekers duurt van 7 tot en met 10 oktober. Politici, stedenbouwkundigen, bestuurders en academici van over de hele wereld komen in Rotterdam samen aan om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Tijdens Walk21 komen niet alleen succesverhalen aan bod, maar is er juist ook aandacht voor de uitdagingen.

Eén van de sprekers is Lucy Saunders, directeur van Healthy Streets. Zij laat zien hoe je met doordacht voetgangersbeleid de gezondheid van inwoners kunt verbeteren. Ook de Erasmus Universiteit Rotterdam levert een bijdrage aan het congres. Onderzoeker Giuliano Mingardo licht toe waarom lopen ook goed is voor de economie, en in het bijzonder die van Rotterdam.

Van elkaar leren

De enorme groei van Rotterdam veroorzaakt een toenemende druk op de openbare ruimte. “Bedenk hoeveel ruimte er nu wordt ingenomen door parkeerplaatsen,” zegt wethouder Judith Bokhove (Mobiliteit, jeugd en taal). “Door bijvoorbeeld meer in te zetten op deelauto’s kun je veel van die ruimte terugwinnen. Die kun je gebruiken voor groenvoorzieningen of bredere stoepen. Het stimuleren van wandelen draagt bij aan zóveel doelstellingen: de stad bereikbaar houden, maar bijvoorbeeld ook het realiseren van de klimaatdoelen en het verbeteren van de luchtkwaliteit.”

Rotterdam organiseert Walk21 om te zien wat andere steden doen om wandelen aantrekkelijk te maken. Rotterdam heeft genoeg voorbeelden om het voetgangersbeleid te delen. Zoals de voorkant van het Centraal Station en binnenkort de vernieuwde Coolsingel; brede boulevards bieden daar ruimte aan verkeer met verschillende snelheden. Omdat steden wereldwijd met vergelijkbare uitdagingen te maken hebben, is het belangrijk om van elkaar te leren, aldus Bokhove.

Gedragsverandering

Tijdens het congres gaat veel aandacht uit naar gedragsverandering. Volgens Bokhove is dit een van de belangrijkste thema’s voor de komende jaren. “Lopen is de verbindende schakel tussen de fiets of het openbaar vervoer en je eindbestemming. We willen mensen verleiden om de auto te laten staan door het laatste stukje wandelen snel, makkelijk en veilig te maken. De auto wordt vaak nog als statussymbool beschouwd, terwijl het in deze tijden veel logischer is om een gezonde levensstijl als statussymbool te zien.”

Nationale loopagenda ‘Ruimte voor lopen’

Tijdens de congresweek staat heel Rotterdam in het teken van lopen. En ook nationaal wordt er aandacht besteed aan het onderwerp. Op woensdag 9 oktober wordt de Nationale loopagenda ‘Ruimte voor lopen’ ondertekend: een initiatief van een aantal provincies en gemeenten, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en diverse belangen- en onderwijsorganisaties, bekijk voor meer informatie alvast deze website.

Op de ‘hardcore’ congresdagen (8 en 9 oktober) is er naast alle Engelstalige activiteiten ook een Nederlandse programmalijn met de onderwerpen: kinderen, gedrag, de stad, data, drukte, route/ontwerp.

Bekijk hier het programma en registreer je meteen.

Meer info: www.walk21rotterdam.nl