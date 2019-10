Innoveren in duurzaam inkopen en aanbesteden

Het volledige programma van het seminar Duurzaam Inkopen & Aanbesteden is bekend. We hebben sprekers van Rijksvastgoedbedrijf, Alba Concepts, Rijkswaterstaat en Antea Group, die je meenemen naar de ambitie om in 2050 een 100% circulaire vastgoedvoorraad te hebben.

Het seminar in Utrecht op 10 oktober geeft diverse voorbeelden weer, van partijen die werken aan duurzaam inkopen en/of aanbesteden. Bert Albers van Rijksvastgoedbedrijf vertelt onder andere over de Rijksdoelen voor een circulaire economie en hoe dit naar praktische inkoopeisen voor individuele projecten wordt vertaald. Wouter Roemaat van Alba Concepts gaat in op het formuleren van de juiste uitvraag. Met het oog op 100% circulair inkopen in 2023 is dat geen overbodige luxe.

Evert Schut van Rijkswaterstaat geeft deelnemers inzage in de ambitie om in 2030 volledig circulair te werken. Daar is meer voor nodig dan een aanvulling op het inkoopproces, en Schut vertelt je wat dat is. Jasper Flapper van Antea Group laat zien hoe circulair aanbesteden van het reguliere proces verschilt en hoe je markt en beheerders betrekt bij het proces.

Volledig up-to-date over de kansen op onder andere het inkoop- en aanbesteedproces word je dus op het seminar Duurzaam Inkopen & Aanbesteden. Schrijf je meteen in via deze link, vijzel je kennis op en begin met deze te delen.

Beeld: Shutterstock