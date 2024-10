De toekomst van schoolverduurzaming in e-zine Duurzame Scholen

De onderwerpen CO2-reductie, energiebesparing en de toepassing van secundaire materialen zijn niet alleen prangend in de woningbouw. Integendeel: uit data-analyses blijkt dat zo'n 70 procent van onderwijsvastgoed nog geen energielabel heeft. In dit gloednieuwe e-zine lees je best practices en ontdek je welke lessen geleerd werden bij de verduurzaming van scholen.

Om belangen bij elkaar te brengen en sluitende businesscases te maken, is kennisdelen over goede praktijkvoorbeelden essentieel. Daarom besteden we in deze uitgave volop aandacht aan schoolgebouwen die nieuw gebouwd of gerenoveerd zijn. Met een gezonde focus op onder andere duurzaamheid en circulariteit. Welke uitdagingen kwamen projectteams tegen en welke kansen verzilverden ze?

Geleerde lessen en succesvolle praktijkvoorbeelden vind je terug in deze speciale editie van het Duurzaam Gebouwd e-zine, met het onderwerp Duurzame Scholen.

Veel leesplezier!