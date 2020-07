De installatie van deurintercoms: luister naar het Bouwbesluit!

Als directeur van Comelit Nederland loop ik al even mee in het land van aanbellen, een gesprek voeren met de bezoeker en het openen van de voordeur. Voor iedere bewoner moet het mogelijk zijn om bezoek en pakketjes te ontvangen en daarom roep ik jullie op om te luisteren naar het Bouwbesluit.

Een korte geschiedenisles, zodat je weet waar we vandaan komen: Comelit levert al ruim 40 jaar deurintercom systemen in Nederland. Eerst via een importeur en sinds 18 jaar ben ik directeur van het zelfstandige bedrijf en dochter van het Italiaanse moederbedrijf. Veruit de meeste van deze systemen worden toegepast in appartementencomplexen.

In het Bouwbesluit staat dat er zelfs een verplichting is voor een installatie waarmee je kunt aanbellen bij de centrale toegang en het kunnen openen van de centrale deur. In de laatste versie van het Bouwbesluit is opgenomen dat deze centrale toegangsdeur een dranger moet hebben en vanuit de woning moet kunnen worden geopend. Ook wordt er gesproken over een belinstallatie, maar dat komt bijna niet meer voor omdat we tegenwoordig een audio- of een installatie met beeldverbinding aanleggen.

Luister naar het bouwbesluit

Ik roep jullie op om, de bewoners die het lastig vinden dat hun deurintercomsysteem alleen met een app werkt, te helpen! Zorg dat ze een toestel krijgen, zodat bezoek ontvangen voor iedereen toegankelijk is. Vanuit diezelfde overtuiging en, ondersteund door het Bouwbesluit, zou ik niet kiezen voor een systeem dat alleen over een mobielnetwerk werkt. De afhankelijkheid van een mobiel netwerk en dus ook de problemen met de ontvangst in een woning, maken zo’n systeem niet ideaal.

Ook hier mist het vaste toestel in de woning, waardoor niet wordt voldaan aan wat het Bouwbesluit vraagt. Bedenk dat in veel woningen de ontvangst van het mobielnetwerk al slecht is en door 5G wordt de ontvangst wellicht weggedrukt.

Waarom vraag ik jullie om te luisteren naar het Bouwbesluit? De belangrijkste vragen die in deze blog worden beantwoord heb ik hieronder vermeld.

Wat zijn de regels omtrent deurintercomsystemen volgens het Bouwbesluit? Is het voor iedereen handig om een deurintercomsysteem met alleen een smartphone te installeren? Waarom zou ik voor een vast toestel kiezen terwijl mijn deurintercom ook met mijn smartphone kan worden verbonden? Kan ik een vast toestel in huis krijgen zonder bedrading?

Het onmogelijke wordt vaak gevraagd

Ik heb al vele situaties gezien in de marktniche deurintercom. Samen met mijn collega’s denken we iedere dag na over wat de beste oplossing kan zijn voor bijvoorbeeld een studentenhuis, een VvE met merendeels bewoners van boven de 60 jaar of een extramuraal woongebouw.

Het heeft onze interesse om oplossingen te bieden die passend zijn en vooral werken. Heel vaak worden mogelijkheden gevraagd die misschien leuk klinken, maar niet handig zijn of niet werken op de lange termijn. Ook zijn dit zaken waar bewoners niet veel van begrijpen. Hier zijn heel wat voorbeelden van, zoals een belpaneel dat aan de ene kant van de hal zit en de deur aan de andere kant. En dan vinden mensen het raar dat als er is aangebeld, ze niemand voor de camera zien staan.

De deur openen vanuit de tuin

In de afgelopen jaren is er steeds meer vraag om van alles verbonden te hebben met een smartphone via een app. Dus ook de oproep van de deurintercom. Het begon met de vraag om op een DECT-toestel de oproep te ontvangen, maar tegenwoordig wil iedereen natuurlijk zien wie er voor de deur staat. Handig als je op de bank zit of als je, om wat voor reden dan ook, slecht ter been bent. Jouw smartphone heb je altijd bij je en hoe handig is het om daarop de oproep te zien, een gesprekje te voeren en te beslissen of de centrale toegangsdeur wordt geopend. Deze oplossing maakt het zelfs mogelijk dat wanneer je in de tuin of buiten de deur bent, kan praten met de bezoeker die aanbelt en de pakketbezorger te vragen om ergens het pakketje af te geven.

Geen toestel meer aan de muur

Waarom heb je dan nog bekabeling nodig in het appartementencomplex? En waarom heb je dan nog een toestel in de woning nodig? Met alleen een camera met internetverbinding bij de centrale toegangsdeur en alleen een app op een mobiel ben je tegenwoordig al klaar.

Natuurlijk hebben we daar bij Comelit over nagedacht en bieden we deze oplossingen ook aan. Voor studentencomplexen is het een perfect match. Geen toestel aan de muur en dus ook geen risico dat deze defect gaat. De student heeft draadloos internet en ontvangt daarover ook de oproep van de pakketbezorger of het andere bezoek. De student van nu heeft geen probleem met het gebruik en eventueel instellen van een app. Dat komt goed, dachten we.

Handig?

Het kwam ook goed, alleen worden deze systemen zonder een toestel in de woning op veel meer plekken toegepast. Geen probleem, zou je op het eerste gezicht denken, maar dat blijkt toch wat anders in elkaar te zitten. Vanuit gesprekken met VvE’s en bewoners die ons bellen met vragen, komt naar voren dat het hebben van alleen een app niet altijd even makkelijk is.

Zo zijn niet alle bewoners even handig met een smartphone en dat wordt een groter probleem als het gaat om iemand met bijvoorbeeld een beperking, of een ouder iemand die minder ervaring heeft met moderne apparaten. Vanuit gesprekken met bewoners leerden we dat het ontbreken van een vast toestel tot lastige situaties kan leiden.

Denk bijvoorbeeld aan een lege batterij, een defecte smartphone of zelfs een telefoon die kwijt is. Hoe kun je dan nog weten of er iemand bij je aanbelt? Is het dan wel aan te raden om een deurintercomsysteem te installeren die alleen met een mobiel apparaat communiceert? Het lijkt handig en misschien goedkoop: er is geen bekabeling nodig. In sommige situaties ideaal, omdat het aanleggen van bedrading misschien moeilijk of onmogelijk is, maar is dit wel echt een slimme oplossing?

Vergelijk het met de waterleiding

Omdat het ons vak is, ga je erover nadenken en jezelf afvragen wat nu eigenlijk de regels zijn. Daarom hebben we samen met een aantal specialisten in het bouwrecht het Bouwbesluit eens ingekeken en besproken hoe de tekst moet worden geïnterpreteerd. Om een lang verhaal kort te maken: uit het Bouwbesluit blijkt dat een belinstallatie is voorgeschreven en dat de centrale voordeur, met een voorziening vanuit de woning, kan worden bediend. De interpretatie van het Bouwbesluit zegt dat er een fysiek toestel in de woning aanwezig moet zijn en dat lijkt logisch. Het moet namelijk te allen tijde mogelijk zijn om te weten dat er is aangebeld en dat de toegangsdeur kan worden geopend. Dat is wat het Bouwbesluit zegt. Dat moet, extreem gezegd, dus ook kunnen als de woning leeg staat.

Het systeem behoort tot het complex en moet ook aanwezig zijn en kunnen werken zonder dat dit eigendom van de bewoner is. Vergelijk het met de waterleiding of de afvoer. Dit zijn vaste onderdelen van het gebouw en hetzelfde geldt dat ook voor de deurintercom installatie. De voorschriften zeggen dus dat de installatie wel degelijk een vast toestel in de woning nodig heeft.

Pakketje aannemen

Als je nadenkt over de toepassing is dat eigenlijk ook logisch. Een oma of een buurmeisje past op de kinderen als je naar het theater wil, de interieurverzorger wordt gevraagd een pakketje aan te nemen of de kinderen willen opendoen voor een vriendje. Wat als iemand niet zo handig is met een smartphone, deze kwijt is of vergeet op te laden? Dan moet er toch een vaste plek zijn waar je contact hebt met de bezoeker en de centrale toegangsdeur kunt openen?

Via internetbekabeling

Ik ben van mening dat het geen verstandige keuze is om een deurintercom-installatie te maken zonder een toestel in de woning. Dat blijkt ook uit de vele vragen die we krijgen van bewoners die er last van hebben. Het Bouwbesluit ondersteunt dit: er hoort een toestel in de woning.

Natuurlijk is het handig om geen bedrading aan te leggen en dat begrijp ik heel goed, maar dat hoeft echt geen belemmering te zijn. Daar zijn namelijk meerdere oplossingen voor. Bijvoorbeeld een monitor in de woning die ook aan het (draadloos)internet is verbonden en dus toch het vaste toestel is waarmee de bezoeker altijd welkom wordt geheten. We hebben hiervoor een zogenoemde ‘webmonitor’! En waarom wordt de deurintercom niet over de internetbekabeling meegenomen? Dat kan heel gemakkelijk en scheelt weer bekabeling: gelukkig hebben wij deze oplossingen in huis.

Whitepaper

We hebben de verhouding tussen het Bouwbesluit en een deurintercom installatie uitgezocht en daarover een document geschreven. Je vindt de whitepaper op de website van Comelit.