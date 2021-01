Wij zijn de overheid

Nu Rutte III demissionair is, maakt Nederland de balans op. Als bouw- en vastgoedsector werden wij de afgelopen jaren vooral als productiecapaciteit of uitvoerders van het beleid van de overheid gezien. Maar dat is allang niet meer genoeg, de overheid kan het niet meer alleen. Want laten we eerlijk zijn, zonder bouw- en vastgoedsector kan de woningbouwopgave niet worden gerealiseerd, of de energietransitie worden vormgegeven. Onze sector moet zich niet meer afhankelijk van onze overheid opstellen wij moeten de leiders van onze eigen missie worden.

Zelf beleid formeren

Om te kunnen versnellen in de bouwproductie en de problemen van Nederland écht op te lossen moeten wij de ‘missieloze’ weken die voor ons liggen gebruiken om onze mindset te veranderen. Wij zijn de komende weken onze eigen overheid: als sector moeten we dit als kans zien om zélf het beleid te formeren. Onze bedrijven moeten zelf, samen met belangenverenigingen als NEPROM, Bouwend Nederland, DGBC en NVB, een vernieuwende rol spelen.

De lobby van onze sector verandert in rap tempo: voorheen stonden we te boek als remmers van de veranderingen. Veranderingen faseren of vertragen, zodat achterblijvers en de middenmoot tijd hadden om zich de veranderingen eigen te maken. Zoals bij de discussie over aardgasloze nieuwbouw, waarbij verschillende belangenverenigingen vonden dat de overheid ‘te snel’ doorpakte om op 1 april 2018 dit als wet te verklaren [Wet VET, red.]. De tijd is aan het veranderen.

Morele kompas voor de maatschappij

Onze sector vormt langzaam maar zeker het morele kompas voor de maatschappij en wordt de beleidsmaker voor onze overheid. Belangenvereniging en bedrijven moet niet langer de directe belangen van alleen zichzelf en van haar leden dienen maar de belangen van de maatschappij. Alleen dan heb je bestaansrecht en word je dé sector van betekenis.

Laten wij, de mooiste sector van Nederland, nu ook de stip achter de horizon bepalen. Hoe zie wij de route naar een circulaire bouwsector, hoe gaan wij zorgen dat de biodiversiteit geborgd wordt in de gebouwde omgeving? Wat is daarnaast onze visie op mobiliteit en zorgen we dat de CO 2 -uitstoot naar nul gaat op de bouwplaats en gebouwen geen schadelijke gassen uitstoten, maar juist CO 2 opslaan? Maar bovenal: hoe gaan wij ons nalatenschap in de vorm van de bestaande omgeving toekomstbestendig maken?

Verandering vormgeven en kantelen

Als sector weten wij als geen ander wat er moet veranderen, laten wij zélf die verandering vormgeven en aangeven wat wij nodig hebben om een kanteling naar een toekomstbestendige leefomgeving te bewerkstelligen. Nu Rutte III is gevallen moeten wij als sector opstaan, want alleen wij bepalen hoe onze toekomst eruit ziet. Wij zijn immers de overheid.