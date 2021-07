Energielabel C eerste, kleine stap richting Eindnorm Utiliteitsbouw

Nog anderhalf jaar en dan is Energielabel C verplicht voor elk kantoorgebouw in Nederland. Daarmee zijn we er echter nog niet, aldus Selina Roskam in onderstaande Expertpost. Op weg naar ‘2050’ moet er meer gebeuren.

door Selina Roskam (RVO)

Geen enkele kantooreigenaar kan straks meer zeggen dat hij niet wist dat er een energielabel verplicht was voor zijn kantoor, dat op 1 januari 2023 minimaal energielabel C moet hebben.

Deze maand stuurde namelijk een directeur-generaal van het ministerie van BZK een brief aan alle eigenaren die óf geen energielabel hadden, óf geen groen energielabel hadden. Dus aan de eigenaren van kantoren met een G-, F-, E- en D-label. En in die brief staat de verplichting genoemd.

Het was niet zo dat deze optie om brieven te sturen voor de rijksoverheid een totaal onbekende was. Het sluit aan op het advies in het recent gepubliceerde EIB-rapport over het verhogen van het aantal bedrijven en instellingen dat de Energielabel-C-verplichting tijdig nakomt.

Het advies in de brief is helder:

check ep-online.nl voor je energielabel;

bekijk op de website van RVO hoe de verplichting precies luidt, inclusief alle uitzonderingen en bijzondere situaties;

bel een energielabel-adviseur, die een energielabel voor jou kan maken, of advies kan geven over wat je moet doen om je gebouw te laten voldoen aan de wetgeving;

neem maatregelen.

Wat er niet in staat...

In de brief hebben we nog niet gezet dat Energielabel C natuurlijk pas een eerste stap is in de goede richting. De Eindnorm Utiliteitsbouw, zoals beschreven in het Klimaatakkoord, is nog niet af. We moeten er eerst nog wat onderzoeken op loslaten. Over hoe goed het nu is, wat we bedacht hebben met elkaar.

Als je door je oogharen heen kijkt, zie je een norm verschijnen die op de nieuwbouwnorm van nu lijkt; alleen dan voor 2050, waarbij het ‘primair fossiel energieverbruik’ (zie hieronder: xx,xx) de belangrijkste indicator is.

En dan even terug naar het energielabel.

Op de tweede pagina van het nieuwe energielabel vind je dit getal (xx,xx) ook. En reken maar dat de eis voor de utiliteitsbouw zich straks ergens in de rechterzone zal bevinden.

Ledenbrief

Naast dat BZK brieven naar eigenaren heeft gestuurd, stuurde ook de VNG een ledenbrief naar zijn leden: de gemeenten dus. Om hen te wijzen op hun rol als bevoegd gezag en op het feit dat de BV Nederland nog niet 100% aan deze verplichting voldoet, maar helaas pas 45%. En ook dat gemeenten naar hun eigen kantoren moeten kijken.

Een overheid moet het goede voorbeeld geven, zeggen we dan. Hoe moeilijk dat soms ook is. En misschien is het uitleggen hoe moeilijk het is én wat je wel doet, ook wel een verstandige keuze.

‘Negeren van duurzaam investeren in vastgoed is in ieder geval geen optie’

Aan de slag

We moeten aan de slag: gebouweigenaren met CO 2 -besparing en toezichthouders met het stimuleren van het naleven van wetgeving. Iedere kilo CO 2 die we nu al besparen telt mee en die kilo's hebben we hard nodig om klimaatverandering zoveel mogelijk tegen te gaan.

