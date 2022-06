Haal de MPG en BENG snel door de shredder

Iedereen die een tijdje in de bouw rondloopt weet: de minimumeisen in het Bouwbesluit zijn in meer dan 80% van de gevallen tevens de streefwaarde bij nieuwbouw. De laagste prijs in het ontwikkel- en bouwproces is steeds doorslaggevend. Maar die Bouwbesluit-eisen zijn helemaal niet toegerust om de overeengekomen klimaatdoelen te halen en het BZK is niet bij machte daar verandering in te brengen. Zie mijn vorige expertpost ‘Na twaalf jaar winterslaap nog steeds niet wakker’. Daardoor is er maar één conclusie mogelijk: haal de MPG en BENG 123 snel mogelijk door de shredder en maak van de restanten iets dat misschien niet perfect is, maar wel sturing geeft richting overeengekomen doelen. Nood breekt wetten nietwaar?

Het Bouwbesluit stelt milieu- en energie-eisen waar nieuw te bouwen gebouwen minimaal aan moeten voldoen. Voor milieu is dit de MPG, voluit de Milieuprestatie van Gebouwen. Voor energie is dit de voormalige Energieprestatie gebouwen, EPG, nu opgevolgd voor de drie eisen BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) 1, 2 en 3. Beide zijn niet alleen zeer complex maar ook, daar gaan we weer, papieren tijgers. Want echt aanzetten tot de noodzakelijke reductie van de CO 2 - uitstoot doen ze niet. Daarbij is BENG 1, 2, 3 verouderd en de MPG nog verre van volwassen. Ik zal dit toelichten en komen met een alternatief.

Volgens de DGBC Dutch Green Building Council 11% in de bouwfase en 29% in de gebruiksfase, samen 40% van de totale landelijke uitstoot van CO2. Als we zo doorbouwen is ons CO2-budget om binnen 1,5 graad opwarming te blijven, al voor 2030 op.

Onlogisch

De MPG beoogt de milieuprestatie van nieuwbouw in één getal uit te drukken. De minimumeis hiervoor is opgenomen in het Bouwbesluit. In principe berekent de MPG de hoeveelheid milieubelastend materiaal per vierkante meter gebouw. Wie denkt de milieubelasting van een gebouw hiermee te kunnen bepalen komt bedrogen uit. Naarmate je beter isoleert verslechtert de berekende milieuprestatie. Toevoegen van zonnepanelen: ook een slechtere milieuprestatie. Betere installatie voor verwarmen en ventileren: idem dito. Ook wie kleiner gaat bouwen zoals Ronald Rovers al zo lang betoogt, wordt gestraft met een verslechtering van de milieuprestatie. Deskundigen schijnen dit allemaal te kunnen uitleggen, maar logisch is het niet.

Oneerlijk

De bepalingsmethode is niet alleen onlogisch, maar ook oneerlijk. Doordat deze gebaseerd is op de EN 15804 wordt naar de totale levenscyclus van een materiaal gekeken, inclusief een eventueel tweede leven. Om vat te krijgen op een bouweconomie die steeds circulairder moet worden, is dit een prettig uitgangspunt. Losmaakbaar bouwen en adaptief bouwen kunnen zo een plaats krijgen in de berekening.

Maar deze berekening gaat fout als bij biobased materialen ervan wordt uitgegaan dat deze bij einde levensduur worden verbrand, zodat de opgeslagen CO 2 weer vrijkomt. Deze zogeheten -1 +1 = 0 benadering is extra onjuist omdat de milieuschade anno nu niet hetzelfde gewicht zal hebben als de milieuschade over 50 jaar.

Onvolledig

Naast onlogisch en oneerlijk is de methode ook onvolledig. Voor de hele utiliteitsbouw met uitzondering van kantoren, geldt geen eis. Dit terwijl bijvoorbeeld de milieukosten door bouw en gebruik van bedrijfshallen alleen al hoger zijn dan de milieukosten van de totale GWW met alle wegen, bruggen en viaducten. Een verkenning door de DGBC toont aan dat de methode zich helemaal niet leent voor bedrijfshallen en ook voor de kantoren roept deze, 12 jaar na de verplichtstelling van de berekening, nog allerlei fundamentele vragen op, die een eenduidige berekening en controle in de weg blijven staan.

Ondoelmatig

Met woningen is de meeste ervaring opgedaan. Berekeningen tonen aan dat de eis voor de milieuprestatie bij de meest gebouwde woningtypes ook na de aangekondigde aanscherping in 2030 een eitje zullen zijn. Anders dan minister De Jonge in januari 2022 de Tweede Kamer voorhield, is de bouwregelgeving de afgelopen jaren absoluut niet efficiënt en doelmatig geweest, verre van dat. In hun uitstekende verkenning ‘Effectiever sturen op milieu-impact in de bouw’ belichten de hoofdauteurs Sybren Bosch (Copper8), Mantijn van Leeuwen (NIBE) en David Anink (W/E-adviseurs) een waslijst aan aanbevelingen. De deskundigen en vergadertijgers kunnen hiermee nog een tijdje vooruit. Tijd die we niet hebben.

Werkverschaffing

De opvolgers van de energieprestatieberekening voor gebouwen EPG heten BENG 1, 2 en 3. Het tweede voorbeeld van recente wet- en regelgeving die efficiënt noch doelmatig is. BENG 1 voegt hoegenaamd niets toe aan de reeds bestaande minimumeisen in het Bouwbesluit, het is een tweede vangnet onder een vangnet dat al lang bestaat. BENG 3 is achterhaald door de ontwikkeling van zonnepanelen en door de eis van gasloos bouwen.

Dat BENG 123 een onjuiste, contraproductieve interpretatie van de Trias Energetica is, is een strijd die ik zes jaar geleden heb opgegeven. Veel ernstiger is dat BENG volstrekt niet toekomstgericht is. BENG staat voor bijna energieneutraal. Maar dat elke bewoner een wasmachine, koelkast en computer heeft, is even vergeten. Binnen afzienbare tijd staat bij elke nieuwbouwwoning een elektrische auto voor de deur en in elke parkeerkelder onder een woongebouw een elektrische deelauto. Moet de energie daarvoor van zonneakkers komen of moet bij de bouw meteen het dak van de woningen worden benut?