Welke warmtepomp past bij mijn gebouw?

In Nederland zijn meer dan 150 merken warmtepompen te koop en voor meer dan 6.000 types ligt een ISDE-subsidie klaar. Bepaal dan maar eens welke warmtepomp het beste bij jouw situatie past. In dit artikel delen experts van Energy Bridge hun kennis en ervaring, opgedaan bij het verduurzamen van bestaande wooncomplexen en kantoren met een collectieve installatie. Wat wordt de optimale warmtepomp-oplossing voor jouw gebouw?

Door de hoge energiekosten ontstaat er bij bewoners en gebouweigenaren steeds meer interesse in warmtepompen. Waar je het aantal leveranciers van cv-ketels op één hand kunt tellen, is het met meer dan 150 merken warmtepompen vaak onduidelijk welke warmtepomp het beste is. Hoe bepaal je als gebouweigenaar welke warmtepomp bij jouw situatie past? En levert deze warmtepomp ook het hoogste financiële en energetische rendement?

Keuze warmtepomp = bronkeuze

Het basisprincipe van een warmtepomp is dat deze warmte onttrekt aan de omgeving, die daardoor afkoelt. De warmte wordt vervolgens afgeleverd aan het gebouw, dat dan dus opwarmt. Eigenlijk wordt de warmte letterlijk verplaatst, ofwel verpompt. De omgeving dient dus als bron voor de warmtepomp en dit is doorgaans de buitenlucht of de bodem, maar kan ook restwarmte of oppervlaktewater zijn.

De omgeving is dus als eerste bepalend voor het type warmtepomp dat toegepast kan worden. Vervolgens zijn de gebouweigenschappen van belang. Staat het ketelhuis op het dak van een hoog complex? Dan zien we dat een lucht/water warmtepomp met weinig geluiddempende maatregelen goed is toe te passen. Is het complex laag met een groot dakoppervlak en staan er veel gebouwen omheen? Dan is een geluidsarme oplossing met PVT-panelen (panelen voor zonnestroom én zonnewarmte) of een bodemenergiesysteem mogelijk een betere keuze.

Vastgoedstrategie bepaalt de oplossing

Sta je voor de vervanging van de huidige blokverwarming in je wooncomplex of koelmachine in het kantoor? Of wil je ook direct met bouwkundige maatregelen aan de slag gaan om eerst de warmtevraag te beperken? Deze strategische keuzes bepalen de toekomstige warmte- en/of koudevraag.

Bij een vervangingsmoment geeft het huidige gasverbruik van een bestaand wooncomplex of kantoor de jaarlijkse warmtevraag aan. Dit is een goede basis om het benodigde warmtepompvermogen vast te stellen. De aanvoertemperatuur van de warmtepomp is essentieel. Dient deze ‘hoogtemperatuur’ te blijven of kan deze worden verlaagd? Denk hierbij aan het inrichten van een stooklijn, waarbij de aanvoertemperatuur die de warmtepomp produceert, afhangt van de fluctuaties van de buitentemperatuur

Staan isolerende maatregelen in de nabije planning of worden de radiatoren vervangen? Dan kan de stooklijn – door een lagere aanvoertemperatuur – omlaag gaan, zodat het rendement van het systeem omhoog gaat. Er kunnen zelfs andere warmtepompen toegepast worden. Sommige warmtepompen hebben de eigenschap dat ze zowel verwarmen als koelen. Wanneer er op dit moment al een mogelijkheid is om in het complex te koelen, of indien hier met het oog op de toekomst op geanticipeerd wordt, is het verstandig om een warmtepomp te kiezen die de optie tot koelen al heeft.

Garantie juiste keuze

Het gebouw en je vastgoedstrategie zijn dus essentieel voor de juiste keuzes van de warmtepomp. Door deze uitgangspunten zo goed mogelijk in beeld te hebben, geeft het ons de mogelijkheid om langjarige garanties aan te bieden op zowel comfort als de efficiëntie van het systeem. Zo ben je ervan verzekerd dat het verwachte rendement ook daadwerkelijk wordt gehaald.

Tekst: Jan-Maarten Elias, Klaasjan van der Maas en Jelle Fokkema, verduurzamers bij Energy Bridge

Beeld: Energy Bridge