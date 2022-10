Zet deze winter ook de knop om!

Krijgen we deze winter op vrijdag lege kantoren met de thermostaat in de laagste stand en met alle lampen uit? Bij de nieuwe Renovatiestandaard uit de Kamerbrief van Hugo de Jonge schreef Duurzaam Gebouwd-expert Selina Roskam over de lange en middellange termijn en vandaag over de korte termijn! Zet ook de knop om!

Mocht je het gemist hebben: de Rijksoverheid voert campagne om deze winter het gasverbruik te verminderen. Zet jij ook de knop om? In eerste instantie om Nederland minder afhankelijk te maken van het Russische aardgas, maar inmiddels zijn de energieprijzen zo gestegen dat iedereen ermee te maken heeft: thuis, op het werk, bij de sportvereniging of gewoon wanneer je spullen koopt die gemaakt zijn waarvoor energie, heel veel energie, is gebruikt.

Energiebespaarcoalitie

We hebben een coalitie gesmeed die ook de schouders wil zetten onder kortetermijnacties. Een coalitie met heel veel partijen die écht willen. Die alles uit de kast trekken om ondernemers en instellingen deze winter te bereiken. Veel gaat er veranderen, dus neem vooral een kijkje op www.zetookdeknopom.nl. Wij kunnen dit in Nederland, net zoals we indrukwekkende dijken bouwen, weleens een voetbalwedstrijd winnen of buurtbarbecues organiseren.

Enkele initiatieven zijn:

Energiecheck van je cv-installatie, ontwikkeld door het Klimaatverbond, met input en kennis van Techniek Nederland.

Lid worden van de Alliantie Klimaatactie en heel veel tips krijgen hoe je moet verduurzamen.

Je bedrijf tonen op de website Platform Duurzame Bedrijven.

Bedrijven bezoeken die op de website Platform Duurzame Bedrijven staan.

Sport NL Groen bezoeken als sportclub en je laten adviseren.

DEB-tool als mkb’er gebruiken en uitvoerders zoeken.

En daarnaast zijn er kortetermijntips in overvloed:

Dit kost geen geld

verwarm alleen als je er bent (en dus niet als je er niet bent);

verwarm geen buitenlucht;

geef een dekentje aan je gasten (oei, 5 euro);

ventileer één of twee keer per dag zeer grondig;

lampen uit als je er niet bent.

Doe je huiswerk

Wat is mijn energieverbruik?

Wat is mijn energielabel?

Wat kan ik doen in mijn gebouw (zie DEB-tool)?

Maak een plan?

Wie kan me helpen?

Dit kost maar een beetje geld

tochtstrips;

radiatorfolie (ook op kantoor!);

isolatie van leidingen;

appendages: extra toestellen, vooral voor niet verwarmde ruimtes;

aanwezigheidsdetectie in verlichting;

alle maatregelen die op de erkende maatregelenlijsten staan.

Echt zonde van je geld is

Als de handhaver op de stoep staat en jij iets op dat moment moet gaan doen wat je liever op een ander moment had willen doen.

Als blijkt dat je geen energielabel hebt, maar dat wel had moeten hebben en je daardoor een boete krijgt.

Als die handhaver toch echt een last onder dwangsom gaat opleggen als je niet meewerkt aan het uitvoeren van de maatregelen.

Handhaving is sowieso duur. Het naleven van wetgeving is een stuk goedkoper voor de maatschappij. Handhaving is een zorgvuldig - lees lang - proces dat door hoogopgeleide experts wordt uitgevoerd, die daar in eerste instantie in alle redelijkheid mee omgaan. Maar ze weten ook welke pressiemiddelen ze kunnen gebruiken.

Chaos of ben jij in control?

We leven midden in de chaotische periode die energietransitie heet. Maar jouw vastgoed blijft voorlopig nog wel even staan. Pak daarom je kans en zorg voor toekomstvast vastgoed en start vandaag. Met je collega's, maar ook vooral met anderen.

Lees ook de eerdere twee blogs in deze reeks van Selina Roskam:

Renovatiestandaard: nieuwe stap vooruit

Portefeuilleaanpak voor de komende vier jaar



Tekst: Selina Roskam, beleidsmedewerker ministerie BZK en jurylid ABN AMRO Duurzame 50

Beeld: Ministerie van EZK