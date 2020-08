Hogeschool Windesheim krijgt circulaire gevelrenovatie

Gebouwen B+C van de Hogeschool Windesheim in Zwolle krijgen een vernieuwde gevel, waarin de installatietechniek geïntegreerd wordt. Betrokken bij de realisatie is Duurzaam Gebouwd-partner LIAG, die als uitdaging had om klimaatbeheersing en comfort samen te brengen met toekomstbestendige vormgeving.

Beeld: foto’s door Ben Vulkers

De realisatie die na de zomervakantie start is een mijlpaal in de ambitie van Windesheim om op termijn al haar gebouwen circulair te maken. In de gebouwen B+C lag een uitdaging, vanwege de verouderde situatie en de drempels duurzaam en circulair te renoveren. Zo was er sprake van beperkte ruimte door de plafondhoogte voor installatietechniek en waren vloeren voorzien van naspanwapening. Hierdoor werd een verticale oplossing voor de installatiekanalen uitgesloten.

LIAG vond de oplossing in de gevel en ontwikkelde modulaire gevelelementen voor de borstwering van de gebouwen. De elementen zorgen voor ruimte voor de installaties, transporteren geconditioneerde verse lucht, isoleert het gebouw en heeft een onderhoudsvrije afwerking. Ook aan de opwekking van duurzame energie is gedacht, want de bovenkant wordt voorzien van zonnepanelen.

Duurzaam en demontabel

Voordelen van de circulaire oplossing zijn het verhogen van de isolatiewaarde en het comfort. Tegelijkertijd vermindert het energieverbruik en is het systeem demontabel en uitwisselbaar. In de toekomst kan de oplossing eenvoudig worden gedemonteerd en eventueel op een andere manier worden toegepast. Daarnaast kunnen materialen gebruikt worden van een tweede levenscyclus.

Beoordelen en verbeteren

Om de circulariteit van het vastgoed vast te stellen werkt LIAG met de Building Circularity Index (BCI), ontwikkeld door Duurzaam Gebouwd-partner Alba Concepts. Bijzonder aan de index is dat niet alleen het materiaalgebruik maar ook de losmaakbaarheid wordt beoordeeld. Levensduur, herkomst, afvalscenario’s en type verbindingen worden onder andere bekeken. LIAG koppelde eigen software voor BIM aan de BCI voor Windesheim, om diverse gegevens uit het model te halen. Daarmee kan de mate van circulariteit worden vastgesteld en verbeterd worden.

Oplevering in 2021

De circulaire renovatie start na de zomervakantie en gebouw B wordt naar planning opgeleverd in april 2021. De uitvoering van gebouw C start daarna en wordt naar verwachting op oktober 2021 opgeleverd.