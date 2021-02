BZW Holland is nieuwe partner van Duurzaam Gebouwd

BZW Holland is vers aangesloten bij het netwerk van Duurzaam Gebouwd als partner. In dit artikel spreken we Jan Kooiman van BZW Holland over onder andere de circulaire innovatie Gramitherm.

Op welke manier zetten jullie in op duurzaamheid?

Met onze isolatieproducten zetten we als bedrijf in op energiebesparing. Op dit moment voeren we 2 type isolatiematerialen; ATI en Gramitherm. De isolatiefolies van ATI zijn uitermate geschikt voor het isoleren op plaatsen waar weinig ruimte is. In de praktijk betekent dit dat het veelal gebruikt wordt bij renovatieprojecten. Op deze manier helpen we oude (vrijwel) niet geïsoleerde panden, waarvan er erg veel in Nederland zijn, met energiebesparing. Gramitherm is de nieuwste aanwinst in ons portfolio. Het materiaal bestaat voor een deel uit gerecyclede jutevezels, afkomstig van gebruikte koffie- en cacaozakken. Het gras werd voorheen onder andere verbrand, maar vormt nu een waardevolle grondstof voor isolatiemateriaal De maaisels zijn misschien ongeschikt voor bekende toepassingen als veevoer, maar dit ‘probleem’ wordt nu als kans ingezet. Groot bijkomend voordeel is dat het materiaal volledig circulair is en daarmee uitermate geschikt is voor de doelstellingen omtrent de circulaire economie. Dit is een biobased isolatiemateriaal die gemaakt wordt van gras uit bermen en natuurgebieden en de gerecyclede jutevezels worden gebruikt ter versteviging van de panelen.

Hoe passen onze hoofdonderwerpen Energietransitie, Circulariteit en Gezondheid in jullie initiatieven en projecten?

Zoals bovenstaand al aangegeven is circulariteit het onderwerp waar we op inzetten met Gramitherm. Aangezien het natuurlijke materialen zijn waarvan Gramitherm gemaakt is ben ik ervan overtuigd dat dit ook gezonde materialen zijn. Geen jeuk en irritatie bij aanraking of inademing zoals bij glas- en steenwol. Verder is het zo dat al tijdens het productieproces het onderscheid al gemaakt wordt. De hoeveelheid energie die nodig is tijdens de productie is substantieel minder dan de minerale wollen. Geen extreem hoge temperaturen die nodig zijn om het materiaal klaar te maken voor productie. Met ATI isolatiefolies zetten we in op energiereductie. Door energie te besparen door het isoleren van woningen en panden is er minder energie nodig dan voorheen!

Op welke realisatie van de afgelopen tijd zijn jullie trots?

Dat zijn er meerdere. Van monumentale boerderijen die gerestaureerd zijn en waarbij ATI gebruikt is, wand- en vloerisolaties met Gramitherm tot prefab woningen waar we mee bezig zijn.

Waarom zijn jullie partner geworden van Duurzaam Gebouwd?

Gramitherm is nieuw in ons pakket. Het gebruik van circulaire materialen kan nog stimulatie gebruiken door nieuws en promotie en dit is 1 van de redenen om partner te worden. Daarnaast is Duurzaam gebouwd een platform waar veel over duurzaamheid te vinden is en we willen als bedrijf hiermee ook verbonden zijn.

Welke uitdaging zouden jullie willen stellen aan de achterban van Duurzaam Gebouwd?

Het thema circulariteit houdt veel mensen bezig, maar uiteindelijk wordt er nog (te) weinig echt opgepakt. De achterban van Duurzaam Gebouwd stelt zich op als koplopers, maar er is nog te weinig beweging in de gehele bouwlinie.

In het digitale magazine Circulair Bouwen, dat eind februari verschijnt, lees je een interview met Jan Kooiman dat zich richt op de innovatie Gramitherm. Je vindt de publicatie in onze Kennisbank, onder 'magazines'.