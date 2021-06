DGMR zet in op kennis, innovatie en mens

Na zes jaar de rol van senior adviseur voor bouw- en geveltechniek te hebben vervuld voor DGMR treedt Christiaan de Wolf nu ook op als partner bij het ingenieur- en adviesbureau. In zijn nieuwe positie richt hij zich vooral op het stimuleren van verbindingen, zowel intern als extern.

De Wolf is geen onbekende naam in de sector. Voordat hij in 2015 aan de slag ging bij DGMR was hij jarenlang werkzaam bij architectenbureau cepezed als architect en als deel van het managementteam. De Wolf verlangde echter meer naar de technische kant van zaken, waarvoor hij in het verleden bij de TU Delft had gestudeerd. “Ik zag mijzelf niet verder groeien bij cepezed,” zegt hij. “Ik vond het leuk om jongere collega’s wat bij te brengen, maar ik had ook zelf meer prikkels nodig. Als je je dat beseft, moet je serieus om je heen gaan kijken.”

Dat leidde De Wolf naar DGMR. “Het is een sociaal, warm en maatschappelijk betrokken bedrijf waarbij de werknemers voorop staan”, vertelt hij. “Ik geloof er ook in dat de samenstelling van onze diverse groep mensen ons sterk maakt. We hebben de absolute vakspecialisten, de praktische mensen die integraal kunnen adviseren en de communicatief sterke adviseurs. Allen bovendien met een sterke leeftijdsbalans en man/vrouwverdeling. Deze diversiteit maakt ons sterk, want in bouwprojecten kunnen zomaar vijf tot zes disciplines samenkomen die soms best tegenstrijdig zijn. Onze kracht ligt in de vertaling van die expertises, al denk ik dat het potentieel nog niet volop benut wordt.”

Kennis etaleren

Daarin ligt de nieuwe uitdaging voor De Wolf. Zijn promotie tot partner bij DGMR brengt een opgave met zich mee: het creëren van verbindingen tussen alle expertises binnen het bedrijf. “Toen ik de stap naar DGMR maakte, was ik wel een beetje klaar met de procespolitiek van grote projecten”, vertelt hij. “Dat is in recente jaren blijven knagen. Door mijn achtergrond als architect kijk ik vrij snel over de grenzen heen om meerdere disciplines tot één ontwerp samen te brengen. Die denkwijze komt dagelijks terug in mijn werk.”

Wat De Wolf daardoor ziet, is dat DGMR in talloze expertises en op verschillende schaalniveaus van de bouwsector actief is, maar dat nog onvoldoende uitdraagt. Samen met de sector Industrie, Verkeer en Milieu en dochterondernemingen als Sensornet, Adviesbureau de Haan en bba binnenmilieu werken zij op stedelijk omgevingsniveau, binnen publiek vastgoed, op gebouwniveau en op het niveau van de mens of gebruiker. Metingen, comfort, veiligheid en duurzaamheid zijn slechts enkele thema’s die het ruim 200 medewerkers tellende bedrijf behandelt. “Het viel mij in de afgelopen zes jaar op dat veel klanten van DGMR ons kennen van die thema’s, maar zelden een goed beeld hebben van wat wij in de breedte doen”, aldus De Wolf.



Overzicht van de verschillende expertises binnen DGMR.

Interne verbinding

“Wat ik zie, is dat wij over het volledige palet adviseren”, vervolgt hij, “maar als groeiende organisatie is het steeds lastiger om van iedereen te weten waar ze mee bezig zijn. Daarom vatten we met bijvoorbeeld een kennisposter samen wat we in huis hebben en welke personen daarbij horen. Voor bepaalde thema’s maken we ook kennisgroepen die elk jaar bepalen waar wij kennis en innovatie in willen ontwikkelen. Daar liggen dus kansen om elkaar als bureau en dochterondernemingen te versterken. Het is mijn focus als partner om dat te stimuleren.”

Die focus kan heel concreet worden. De Wolf verwijst naar een klant die een nieuwbouwkantoor liet bouwen in de omgeving van Natura2000-gebieden. “Om die locatie lag een soort hoefijzer van natuurgebieden. Ik loop dan bij mijn collega’s van IVM binnen om een quickscan aan te vragen vanwege stikstofdepositie, want ik zag een risico. Dat leidde ertoe dat wij samen met de architect een andere bouwmethodiek toepasten, met meer prefab en demontage om traditionele sloop te voorkomen en zo de uitstoot te verminderen. De klant was daar ontzettend blij mee.”

Geveltechniek

De rol van verbinder lijkt hem op het lijf te zijn geschreven. De Wolf heeft namelijk jarenlang expertise opgebouwd op het vlak van geveltechnologie, een vak waar ‘veel expertises in samenkomen’. “De gebouwschil is een intermediair tussen de binnen- en buitenwereld”, zegt hij. “Er komen veel vakgebieden in samen die wij bij DGMR beheersen, waardoor we dus regelmatig afhankelijk zijn van onze collega’s om een praktische vertaling naar onze klanten te maken. Het is deze werkwijze die wij breder in de organisatie willen neerzetten.”

Die ambitie is volgens De Wolf de grootste aanleiding voor zijn toetreding als partner. “Door mijn achtergrond als architect is dit een tweede natuur, misschien wel een eerste”, zegt hij. “Mijn hoofdwerkzaamheden liggen vooral in de bouwsector, zoals verduurzaming of -transformatie van bestaand vastgoed. Als functies veranderen, zie je vaak ook de gevels om je heen veranderen, bijvoorbeeld voor daglichttoetreding, ventilatie en verduurzaming. De verduurzaming van de gebouwschil heeft een sterke link met Paris Proof.”



De gevel van Naturalis. Foto door Bert Rietberg vor J.P. van Eesteren

Mindset

De Wolf wil op diverse vlakken van de organisatie de mindset om ‘over je eigen grenzen te kijken’ bevorderen. Dat is vooral geënt op noodzaak, stipt hij aan. “Door thema’s als circulariteit, klimaat, gezondheid en digitalisering moet je een goede strategie hebben voor bijvoorbeeld je gebouwschil, installaties en opwekking”, aldus De Wolf. “Steeds meer klanten binnen vastgoed zijn daar vanuit de Paris Proof-gedachte mee bezig. Maar hoe doe je dat, op welke momenten en in welke combinaties van maatregelen?”

Integraal werken is dus allesbehalve een nice to have. Dat is onder meer te zien door ontwikkelingen op het gebied van sensoren. “Met al onze ondernemingen produceren we data en lezen we veel uit door sensoren in het veld”, vertelt De Wolf. “De software daarvoor wordt steeds intelligenter, waardoor je al die verschillende vormen van data kunt combineren. Daardoor kun je jouw advies steeds meer meetbaar maken en wordt het dus waardevoller. Dat vraagt om samenwerking over de hele breedte. Intern, maar ook extern met strategische partners.”

Uitdragen

Samenwerking gaat niet slechts om elkaar kennen, maar ook om de vaardigheid om werkmethodes aan te passen. Dat wordt voor de hele bouwsector belangrijk, volgens De Wolf. “Circulariteit vraagt bijvoorbeeld een andere manier van werken”, zegt hij. “Denk aan leasegevels; in de komende twintig à dertig jaar moeten we onze ogen open houden voor zulke veranderingen. Ook voor DGMR is dat belangrijk. Het advies dat wij nu geven is over twintig jaar achterhaald. Dus moeten we blijven luisteren naar hoe de klantvraag zich ontwikkelt en hoe we onze technische know how daarop laten aansluiten.”

Het uitdragen van deze vernieuwde focus is een volgend streven van DGMR. “Bijvoorbeeld met een interview zoals dit”, zegt De Wolf. “We willen deze ambities beter verkondigen naar onze klanten, maar ook naar toekomstige werknemers. Als kennisorganisatie zijn wij heel afhankelijk van goede medewerkers, dus moeten wij ons goed afvragen hoe wij jongere werknemers laten zien welke kansen zij hier hebben en hoe ze zichzelf kunnen ontwikkelen. Tegelijk hebben we als doel om de hele maatschappij vooruit te stuwen, dus werken wij ook meer aan externe kennisdeling, bijvoorbeeld met cursussen en whitepapers.”