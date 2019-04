Handreiking om impact te maken met natuurdaken 

De handreiking natuurdaken laat zien hoe je met het dak van je gebouw een verschil kunt maken in de natuur. Er is een groeiende populariteit voor biomimicry en natuurinclusief bouwen, waar een natuurdak met bloeiende kruiden en planten een rol in kunnen spelen.

In de handreiking lees je verschillende voorbeelden van hoe natuurdaken impact maken op de biodiversiteit van de omgeving en opwarming van de stad tegengaan. Dat zijn niet de enige voordelen: zo vangt het regenwater op, dat op zijn beurt weer een bijdrage levert aan de diversiteit van het dakleven.

Kennis en ervaringen uit de praktijk vinden en een plek in de handreiking, gebundeld door de Green Deal Groene Daken, waar NIOO-KNAW partner van is. Kennisdeling in de vorm van deze publicatie is belangrijk, omdat natuurdaken nog niet overal in Nederland zijn toegepast. De handreiking geeft je middels een stappenplan, handvatten voor het concrete ontwerp en de realisatie van een natuurdak.

De handreiking is gratis te bekijken op de website van Duurzaam Gebouwd-partner NDA.

Bron: Handreiking Natuurdaken door Wilco van Heerewaarden BTL Advies, Green Deal Groene Daken