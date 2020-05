Bestaand kantoor van DGMR behaalt WELL Platinum 

Als tweede in Nederland ontvangt Duurzaam Gebouwd-partner DGMR voor haar bestaande kantoor in Den Haag het certificaat WELL Platinum versie 2. Met deze hoogst haalbare certificering bewijst DGMR dat een aantoonbaar gezonde werkomgeving ook in een bestaand kantoor te realiseren is. Met 87 punten ging DGMR over de vereiste score voor een Platinum-waardering heen, op 80 punten.

Het Haagse kantoor van DGMR heeft een positief effect op de gezondheid en het welzijn van de mensen die er werken, vindt het International WELL Building Institute (IWBI). WELL is een wereldwijde standaard met hoge eisen aan concepten als lucht, water, licht, akoestiek, thermisch comfort, materialen en innovatie. Voor 80 procent was dit al op orde. DGMR heeft zichzelf met name verbeterd in ‘zachte’ WELL-features als geestelijke gezondheid, gemeenschap, beweging en voeding. De bewijslasten hiervoor zijn met hulp van Bureau de Bont ingevuld.

Gezonde snacks en circulaire plantenbakken

Zo’n 20 procent van alle werkplekken heeft nu zit-stabureaus en twee keer per week levert een lokale leverancier biologische groenten en fruit als gezonde snack. In het kantoor is veel groen in circulaire plantenbakken en medewerkers worden aangemoedigd om water te drinken. Verder biedt de DGMR Academie trainingen op het gebied van focus en timemanagement, is er een bibliotheek met boeken over gezonde voeding, goed slapen en mindfulness en is er onder andere een rust/meditatieruimte.

Intern draagvlak

Meer dan bij nieuwbouw is het belangrijk om in een bestaand kantoor bewustwording te creëren. DGMR heeft volop gewerkt aan intern draagvlak. Zo zijn medewerkers in interne sessies meegenomen in de betekenis van WELL voor de werkomgeving. Ook ontvingen ze de door DGMR en bba binnenmilieu ontwikkelde enquête-tool Healthy Building Index om hun tevredenheid over het binnenklimaat en de voorzieningen aan te geven. Met een gezonde-koekenproeverij werden medewerkers betrokken bij de keuze voor nieuwe koeken.

Al meer dan twintig jaar werkt DGMR aan gezondheid in gebouwen. Sinds de introductie van de WELL Building Standard in 2016 is het ingenieurs- en adviesbureau betrokken bij de toepassing ervan in Nederland. Met name bij nieuwbouw, zoals voor projecten als EDGE Olympic en Flow. Door het eigen kantoor in Den Haag als uitgangspunt te nemen, heeft DGMR nu ook ervaring opgedaan met WELL voor bestaande bouw en de begeleiding van het interne proces.

Practice what you preach

Steeds vaker kloppen opdrachtgevers bij DGMR aan om een gezonde werkomgeving voor gebruikers te creëren. Volgens het principe ‘practice what you preach’ is het eigen kantoor aangepast aan de WELL-eisen. Ook in de 1,5m-samenleving wil DGMR met beperkte rondleidingen in het kantoor in Den Haag aantonen dat het behalen van het hoogste WELL-certificaat ook haalbaar is in bestaande gebouwen.