Hoe krijg ik een slim, gezond én coronaproof kantoor?

Hoe krijg je een coronaproof kantoor? Strukton Worksphere ontwikkelde PULSE Comfort Distance, een laagdrempelige en snel te implementeren oplossing die realtime inzicht geeft in hoeveel social distancing er in een gebouw beschikbaar is.

Hierdoor kun je in één oogopslag ziet hoeveel mensen er aanwezig zijn, zowel per gebouw, verdieping of ruimte. Daarmee wordt meteen duidelijk wat de afstand is tussen deze mensen én hoeveel m2 werkruimte zij tot hun beschikking hebben.

We zijn ons allemaal aan het voorbereiden op de nieuwe werkelijkheid. Hoe je je gebouw zo optimaal mogelijk kunt gebruiken, ontdek je wanneer je inzicht krijgt in het gebruik van je gebouw én inzicht in het gedrag van gebruikers. Dat inzicht wil Strukton Worksphere geven met PULSE Comfort Distance: draadloze sensoren meten de ruimtes in een gebouw. Deze sensordata wordt met algoritmen verrijkt en aangevuld met extra informatie. Een persoonlijk dashboard geeft in één oogopslag realtime de stand van zaken weer.

Verbeteren van de werkomgeving

PULSE Comfort Distance is een uitbreiding van de datagedreven oplossingen van het PULSE-platform. Lees hoe digitalisering, gebruikersgemak en gezondheid met hulp van sensordata een rol spelen bij het verbeteren van de werkomgeving.

Een week na lancering van PULSE Comfort Distance liggen de eerste sensoren al klaar om uitgeleverd te worden. Bij interesse in deze slimme en datagedreven oplossing kun je contact opnemen.