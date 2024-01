Primeur: woningen Newtonpark krijgen eerste gezondheidskeurmerk

De middenhuurwoningen van Newtonpark in Enschede, ontwikkeld en gerealiseerd door Trebbe, worden aantoonbaar gezond gebouwd. Als eerste in Nederland kregen ze het keurmerk Gezonde Woning Keur. Han Vrijmoed van Gezonde Woning Keur en Hein Stooker van Trebbe vertellen over deze primeur.

Eerder spraken we al met Han om uit te leggen wat het belang en de impact is van Gezonde Woning Keur, dat duidelijkheid geeft over gezondheidsaspecten van woningen. Han: “Onderzoek toont aan dat verschillende binnenmilieufactoren de gezondheid van de bewoners of gebruikers van gebouwen beïnvloeden. Luchtkwaliteit is een belangrijke factor hierin.”

Foto boven: Hein Stooker en Han Vrijmoed

Volgens Han is een gezonde woning ontworpen en gebouwd aan de hand van tien thema’s. “Vanuit wet- en regelgeving wordt wel getoetst op bijvoorbeeld TVOC’s en formaldehydes. Maar er zijn andere stoffen die minstens zo schadelijk of belastend zijn voor mensen, denk aan zwaar vlucht organische stoffen zoals pesticiden, weekmakers en zware metalen.” Han legt uit dat vanuit de bouwbiologie bekend is dat dit soort stoffen wel degelijk impact hebben op mensen. “En dat willen we voorkomen. Dat lukt door onder andere de toepassing van emissiearme materialen en het reduceren van chemische stoffen.”

Tien gezondheidsaspecten, drie niveaus

Daarom toetst en valideert Gezonde Woning Keur op tien gezondheidsaspecten, onder meer door luchtmetingen. Er zijn drie niveaus, gebaseerd op het aantal punten dat wordt behaald: zilver, goud en platina. Respectievelijk wordt emissie gereduceerd, is er sprake van een emissiearme woning of zijn emissies bijzonder laag. De middenhuurwoningen van Newtonpark behalen het niveau goud, volgens Han: “Bewoners zijn verzekerd van een gezonde woning, met een gezond binnenklimaat.”

Het behalen van de gouden certificering sluit volgens Hein aan bij de missie van Trebbe ‘Samen bouwen aan geluk’: “Gezonde Woning Keur stelt onafhankelijk vast dat de woningen die wij ontwikkelen en bouwen beschikken over een gezond binnenklimaat.” Hein ziet ook een belangrijke waarde voor financiële marktdeelnemers als beleggers: “Zij zijn verplicht om te rapporteren volgens de ESG-regels en met deze certificering tonen onze opdrachtgevers aan relevant te zijn en gezond wonen te stimuleren.

Daar komt nog bij dat Gezonde Woning Keur wordt genoemd als een van de validatiesystemen binnen de maatlat Het Nieuwe Normaal. Een van de paragrafen is toxiciteit, waar we Han eerder over ondervroegen. “Daar helpt Gezonde Woning Keur bij het inzichtelijk maken.”

Duurzaam en gezond Newtonpark

De woorden ‘duurzaam’, ‘ontmoeten’ en ‘gezond’ vormen de rode draad in Newtonpark Enschede. Op de plek waar vroeger het ROC stond, verrijst een nieuwe woonbuurt. Hier komen 94 woningen. Zo komen er 21 sociale huurwoningen die worden verhuurd door De Woonplaats, 19 middenhuurwoningen afgenomen door Newomij en 54 koopwoningen.

De woningen hebben hoge isolatiewaardes en gezonde binnenlucht is geborgd door goede ventilatie. Newtonpark wordt een aantrekkelijke woonbuurt met een eigen park. Het park verbindt de omliggende omgeving met Newtonpark. Newtonpark wordt ingericht met meanderende paden en het krijgt een ontmoetingsplek met een natuurlijke speeltuin in het hart van de buurt. Het park wordt groen ingericht met veel planten en grote gazonvelden. Het park is klimaatadaptief en zorgt voor een goede én een koele plek in warme zomers. Zowel de omwonenden als toekomstige bewoners kunnen hier straks recreëren.

Beeld: Gezonde Woning Keur, Paul van der Wal fotografie