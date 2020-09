De duurzaamheid van kalkzandsteen

Met een hele reeks van ontwikkelingen en initiatieven loopt Calduran voorop in milieubewustzijn. De prominente leverancier van het natuurlijke bouwproduct kalkzandsteen geeft in een whitepaper tal van aspecten aan die bijdragen aan lage milieukosten.

Meer dan 50% van de dragende wanden in de woningbouw zijn tegenwoordig van kalkzandsteen. Dit is een natuurlijk en milieuvriendelijk product, waardoor de milieubelasting zeer laag is. Ondertussen is Calduran continu bezig om die belasting nog verder terug te dringen.

Driesporenbeleid

Calduran mikt op drie sporen om het duurzaamheidsbeleid vorm te geven: leefbaarheid, klimaat en circulariteit. Deze aspecten zijn inmiddels in alle geledingen van het bedrijf doorgedrongen en vormen de ruggengraat van het strategische beleid van Calduran richting een duurzame wereld.

Kalkzandsteen elementen in de autoclaaf

Over het eerste aspect, leefbaarheid, zegt productmanager Hans Verkleij: “Onze processen moeten een zo gering mogelijk effect hebben op de leefomgeving, want de mens heeft recht op een gezonde en fijne leefomgeving en dit geldt vooral ook voor onze volgende generaties. In verband met de biodiversiteit zijn dieren en planten hiervan een belangrijk onderdeel en moeten onze activiteiten zeker goed aansluiten op de Natura 2000-gebieden waarin we actief zijn. We borgen onze processen door milieucertificeringen, waarbij we permanent zoeken naar optimalisatie van onze LCA’s en het reduceren van bijvoorbeeld afval, energiegebruik en geluidsniveaus. Recentelijk is daar ook het reduceren van de stikstofuitstoot bijgekomen.”

Korrelverdeling

Ook wat betreft de zandwinning heeft Calduran stappen gemaakt. Sinds de jaren negentig is er steeds meer wetenschappelijke kennis beschikbaar en ontstonden er mogelijkheden om het zandskelet (de korrelverdeling) te optimaliseren. Dat gebeurde echter toch nog niet, omdat de kosten hiervan niet opwogen tegen de voordelen. Er lag toen nog weinig nadruk op het zuinig omgaan met grondstoffen.

Na 2000 groeide echter het besef dat het productiezand op een duurzamere manier moest worden gewonnen. De bedrijfsleiding zocht daarbij naar mogelijkheden om al het in de plas aanwezige zand te kunnen gebruiken. Inmiddels wordt er geen zandkorrel onbenut gelaten.

