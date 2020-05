Trainingen pakken thema’s Energietransitie en Slim & Gezond beet

Duurzaam Gebouwd-partner Schneider Electric komt met diverse trainingen voor onder andere installateurs, systeemintegratoren en industriële eindgebruikers. In dit artikel nemen we je mee door de verschillende activiteiten en vertellen we je hoe ze voor jou kunnen bijdragen aan verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Rondom de energietransitie zijn er vele vraagstukken in te vullen en kansen te benutten. Onder andere over de voordelen van het toepassen van energiemanagementsystemen. De training ‘Energiemanagement’ gaat daarom in op de kansen die samenhangen met het optimaal inzetten van een systeem dat energievraag en -aanbod beheert. Vragen als ‘Wat moet ik doen om aan bepaalde certificeringen als BREEAM te voldoen’ en ‘Welk energiemanagementsysteem voldoet aan de klantvraag’ worden beantwoord tijdens deze training op dinsdag 26 mei 2020.

Laadpaal managementsystemen en meer

Ook slimme laadinfrastructuur krijgt als onderwerp het podium dat het verdient. Deze training, vooral interessant voor onder andere installateurs, adviseurs en systeemintegrators, vertelt je meer over laadpaal managementsystemen, protocollen en de NEN1010 norm Laadinrichtingen. Daarnaast leer je meer over het ontwerpen van een laadplein. De trainingen vinden plaats op 20 mei 2020.

Gebouwen slim maken met domotica

In het kader van het thema Slim & Gezond brengen we een andere training bij je onder de aandacht: ‘Slimme gebouwen met domotica’. Hier staan systeemintegratie en KNX centraal. Dat maakt de training onder andere relevant voor installateurs, systeemintegrators en distributeurs. Tijdens de digitale bijeenkomst buigen deelnemers zich over het slimmer maken van gebouwen, het op afstand inzichtelijk maken van de woning of het gebouw en het integreren van systemen. Om mee te doen aan de trainingen ben je van de partij op donderdag 14 mei 2020 of 15 juni 2020.

Meten is weten

Binnen ditzelfde thema Slim & Gezond is de training ‘Door IoT meer inzicht in uw gebouw’ interessant. In het webinar wordt besproken hoe je met moderne sensortechnieken informatie verzamelt over het gebruik van je kantoorpand, hoe je een gezonde werkplek creëert en optimale werkplekbezetting verzorgt. De training is onder andere interessant voor eindgebruikers als facility managers en duurzaamheidsmanagers. Deze training vindt plaats op 21 mei en op 11 juni.