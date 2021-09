Advertorial: Volg op 29 september gratis het Webinar ABB Cylon® HVAC Smart Building Solutions

Volg op woensdag 29 september 2021 het online webinar en leer alles over het hoe, wat en waarom van ABB Cylon® HVAC Smart Building Solutions. Een compleet portfolio dat het mogelijk maakt om E- en W-installaties in gebouwen te integreren en eindelijk succesvol samen te laten werken.

Dat geeft facility managers en gebouwbeheerders volop mogelijkheden om energie te besparen zonder afbreuk te doen aan comfort of veiligheid. Terwijl technici en adviseurs toegang krijgen tot eersteklas HVAC-besturing, en complete integratie van flexibele lichtregeling, uitzonderlijke ruimteregeling, zonwering, noodverlichting en meer. Dat gekoppeld aan intelligente sensoren van ABB en instrumenten voor energiebeheer en -monitoring, om zo echt intelligente gebouwen van wereldklasse te ontwikkelen. Meld u direct aan.

Groot aantal voordelen

Natuurlijk laten we tijdens het webinar ook uitgebreid de voordelen aan bod komen, waarbij we de belangrijkste voordelen voor facility managers, gebouweigenaren en -beheerders alvast voor u opgesomd hebben:

Intelligente klimaatbesturing zorgt voor meer gemak en comfort voor gebouwgebruikers .

. Besparing op energiekosten en verkleining footprint doordat gebouwsystemen alleen actief zijn wanneer nodig.

doordat gebouwsystemen alleen actief zijn wanneer nodig. Door realtime en centrale monitoring vermindering downtime van systemen – en daarmee verstoringen voor de gebruiker.

– en daarmee verstoringen voor de gebruiker. Besparing operationele kosten door sneller en doelgerichter onderhoud.

kosten door sneller en doelgerichter onderhoud. Alle vrijheid om uitbreidingen of verbeteringen door te voeren dankzij open systeemstructuur.

dankzij open systeemstructuur. Dat maakt het systeem en de investeringen die erin worden gedaan uitermate toekomstvast.

Inhoud webinar

Van de gebouwen van nu wordt veel verwacht. Hogere duurzaamheidsprestaties bijvoorbeeld, een gezond binnenklimaat en comfortabele gebruikersomgeving, maar ook verlaging van kosten en toekomstvastheid. ABB Cylon® HVAC Smart Building Solutions brengt al die aspecten samen.

Tijdens het 45 minuten durende webinar laten Ron van Beek (Consultant Smart Buildings ABB) en Danny Broens (Product Specialist Building Automation ABB) zien waarom ABB Cylon® nodig is, hoe het werkt, wat het oplevert en hoe zich dat alles in de praktijk vertaalt.

Wat leert u tijdens het webinar?

Na het webinar weet u:

wat de noodzaak is om gebouwautomatisering anders te gaan doen;

hoe ABB Cylon® met KNX te koppelen is;

hoe EisBaer als brug kan functioneren tussen E en W;

welke mogelijkheden de software library biedt;

welke tools en producten er zijn om uw doelen concreet te realiseren;

hoe Cylon® zich in de praktijk vertaalt;

hoe nu verder/next steps.

Waarom dit webinar?

Onze wereld wordt met de dag slimmer. Het Internet of Things en Internet of Energy zijn steeds meer ingebouwd en komen snel dichterbij. Efficiënter omgaan met energie is een must, kosten moeten gedrukt worden, het binnenklimaat moet beter, en dat alles zonder in te leveren op gebruikerscomfort. Bovendien liggen er ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen en komen de label C- en A-verplichting in zicht, terwijl bij maar liefst 38% van de panden nog helemaal geen label aanwezig is.

Slimmer met intelligente IoT

Nu gebouwen steeds slimmer worden, wordt er ook meer verwacht van de installaties die daarin worden toegepast. Traditioneel werd hiervoor een gebouwbeheersysteem ingezet met tijdschema’s, waarmee bijvoorbeeld verwarmings-, ventilatie- en airconditioninginstallaties (HVAC) op basis van de verwachte bezetting werden aan- en uitgeschakeld. Met ABB Cylon® HVAC Smart Building Solutions brengt ABB deze gebouwbeheersystemen samen en tilt het de besturing naar het next level. Dit door gebruik te maken van intelligente IoT.

Door het 100% merkonafhankelijke Smart Building-systeem te combineren met ABB KNX en het SCADA-pakket EisBaer, is het mogelijk om E- en W-installaties in gebouwen eindelijk succesvol samen te laten werken. Zo werkt het complete gebouwbeheersysteem op basis van geïntegreerde, actuele sensorgegevens om aanpassingen op een intelligente manier te doen en worden alle E- en W-installaties in het gebouw op deze manier met elkaar verbonden. Verlichting en zonwering bijvoorbeeld, gekoppeld aan airconditioning of de positie van de ramen. Daarmee komt een enorm potentieel binnen handbereik en worden grote stappen gezet op het gebied van energie-efficiëntie, klimaatbeheersing en veiligheid.

Breng E- en W-installaties vanaf nu eindelijk probleemloos samen en ontwikkel de gebouwen van morgen

Wanneer? Woensdag 29 september - 09.30 uur (duur ca. 45 minuten)

Voor wie? Adviseurs, architecten, facility managers, gebouweigenaren (KNX-)installateurs, system integrators