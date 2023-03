Nieuwe circulaire keten voor oude groepenkasten en verdelers

De verduurzaming van Nederland met zonnepanelen en warmtepompen vraagt om steeds meer elektrificatie en uitbreiding van de elektrische installaties. En komen er ook steeds meer materialen in omloop. Met het circulaire keteninitatief Circolektra gaan de marktleiders op dit gebied zorgen voor het inzamelen van oude groepenkasten en verdelers. Deze aanpak maakt impact op diverse gebieden, zoals verhoging van de veiligheid en inzet van inclusief werk.

Door de huidige, grootschalige activiteiten op het gebied van elektrificatie belandt er jaarlijks meer dan een miljoen kilo aan oude groepenkasten op de afvalberg. Oude en onveilige groepenkasten en verdelers worden echter ook regelmatig doorverkocht, zonder goedkeuring of garantie van de producent. Dit kan tot zeer gevaarlijke situaties leiden. Dertig procent van alle elektriciteitsongevallen bij woonhuizen ontstaan in de meterkast en kortsluiting in de meterkast is brandoorzaak nummer twee. Door oude groepenkasten in te zamelen en te hergebruiken als grondstoffen, stelt Circolektra veiligheid boven alles.

Marco Pastoor (links) en Franjo Stakovic van Cicospin.

Circulair

Door het gecontroleerd inzamelen van oude groepenkasten en verdelers kan Circolektra deze centraal verzamelen, sorteren en de hoogste mate van circulariteit geven. Dit betreft tienduizenden oude kasten per jaar. Waardevolle onderdelen en grondstoffen zetten de fabrikanten zoveel mogelijk opnieuw in voor de productie van nieuwe groepenkasten. Deze herfabricage gebeurt ook met componenten als automaten en aardlekschakelaars die waardevolle metalen bevatten.

Verder vindt Circolektra in hun processen social return on investment (SROI) heel belangrijk. Daarom is het verzamelen, sorteren en demonteren van de groepenkasten ondergebracht bij een speciaal geselecteerde werkplaats. Hier worden langdurig werklozen, migranten en ex-gedetineerden door ervaringsdeskundigen praktisch gecoacht en begeleid, met als doel herintreding op de reguliere arbeidsmarkt. Circolektra fungeert hierbij als springplank naar een baan bij een van de aangesloten partners. Er is immers een structureel gebrek aan personeel met een technische achtergrond binnen de branche.

Sneller en efficiënter

Circolektra is opgericht als circulaire keten door de vijf vooraanstaande fabrikanten: ABB, Attema, Eaton, Hager en Schneider Electronic met Circospin als ketenregisseur. Samen met groothandels, installatiebedrijven, sloopbedrijven, netwerkbeheerders, paneelbouwers en overige professionele organisaties, zetten wij ons in voor de inzameling en circulaire verwerking van oude groepenkasten en verdelers.

Hoe meer er wordt ingezameld, hoe sneller en efficiënter het gebruik kan worden gereduceerd van nieuwe grondstoffen, en de uitstoot van C0 2 kan worden beperkt. Lever voortaan je oude groepenkasten en verdelers in of kies voor een eigen inzamelbak op locatie.

Meer informatie vind je op www.circolektra.nl of via info@circolektra.nl.