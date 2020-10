The Flow: méér dan een gezond kantoorgebouw

De deuren van The Flow in de wijk Houthavens in Amsterdam zijn open en het WELL Core V2 Platinum-certificaat is behaald. Daarmee is het de hoogste tijd voor een bezoek. Duurzaam Gebouwd hoort van community manager Ingo Bloem hoe werk, ontspanning, beleving en gezondheid bij elkaar komen in The Flow en spreekt gebruikers Jacob Sanders van MVSA en Marco Gianotten van Giarte over hun eerste maanden in het pand.

Foto bovenaan: The Flow in de Houthavens te Amsterdam, door Barwerd van der Plas

Het is duidelijk dat The Flow meer is dan een ‘kantoorgebouw’. Vanaf het moment dat je met een QR-code of gezichtsherkenning de parkeergarage binnenrijdt, totdat je na een enerverende brainstorm in de 360-graden Board Room een goede reis wordt gewenst en huiswaarts keert: dit paradepaardje van ontwikkelaar ToBeDeveloped, architect MVSA en adviseur en WELL-expert DGMR speelt in op al je zintuigen. Het resultaat is niet een doorsnee bezoek aan een gebouw waar mensen in werken, maar vooral een beleving en een verrassende combinatie tussen werk en ontspanning.

Een bezoek aan The Flow moet je in een ‘flow state of mind’ krijgen, een gemoedstoestand die je laat excelleren in alles wat je die dag wilt presteren. De eerste stap daarnaartoe is het welkom in de ontvangsthal, met een 6 meter hoge ledmuur. Hierop is digitale kunst te bewonderen en is er een mogelijkheid om presentaties te geven of de bedrijfsfilm te tonen van de zakenrelatie waar je een afspraak mee hebt. Hiermee creëer je een impact bij binnenkomst. “De ruimte is multifunctioneel en in te zetten voor onder andere borrels, seminars en andere samenkomsten”, zegt community manager Ingo Bloem, die de verbinding heeft met alle gebruikers en hen helpt hun beleving in The Flow steeds te vergroten. “De invulling daarvan varieert enorm, want de community manager is het eerste aanspreekpunt voor faciliteiten in The Flow. Dit varieert van het organiseren van seminars, webcasts en het opzetten van multimediale presentaties en borrels, tot video, muziek en andere belevingselementen: alles om de gebruikerservaring te optimaliseren. Voor iedere bezoeker moeten er voldoende mogelijkheden en plekken zijn om te werken en netwerken, maar ook om even te ontkoppelen en tot rust te komen.”

Persoonlijk klimaat en licht op bioritme

Werk en ontspanning lopen in elkaar over in The Flow. De kantoorruimtes zijn zo ingericht dat productiviteit naar een hoger niveau getild wordt. Dat was de ambitie die ToBeDeveloped met DGMR besprak en die zich nu vertaalt naar dit gezonde gebouw. Er zijn klimaatplafonds die aangename warmte en koude afgeven en ledverlichting die aanpasbaar is op de werkzaamheden van dat moment.

“Verder verandert de verlichting mee met je bioritme”, weet Bloem. “In de ochtend is die wat feller en meer blauw getint. In de middag gebruiken we warmere tinten. Je past verlichting met één druk op de knop in een speciaal ontwikkelde ‘The Flow’-app aan in je eigen ruimte en daarnaast is het mogelijk om informatie te krijgen over de actuele stand van CO2 in de ruimte. Verder heeft iedere kantoorruimte een terras, zodat je het gevoel krijgt dat de buitenruimte altijd lekker dichtbij is. Al die onderdelen samen zijn essentieel om te zorgen voor maximaal comfort, gezondheid en mindfulness.”

Klimaatplafonds geven aangename warmte en koude af en ledverlichting is aanpasbaar op de werkzaamheden.

Om te excelleren in werk is ook ontspanning essentieel en daarvoor doen aparte ruimtes dienst, zoals een fitnessruimte met mogelijkheid voor een massage, luxe douches, een powernaproom, kolfruimte en zelfs een sauna. Daarnaast is er een multifunctionele locatie op de bovenste verdieping van het gebouw, die ruimte geeft aan feesten, diners en presentaties ondersteund met hoge kwaliteit beeld en geluid. “Door de juiste balans te krijgen in werk en ontspanning, zorgt The Flow ervoor dat medewerkers en bezoekers zich optimaal kunnen ontplooien”, vult Bloem aan. “De technologie en slimme systemen in het gebouw staan ons toe om steeds te innoveren en in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. De flexibiliteit om technologie aan te passen en in te spelen op wensen van gebruikers, of zelfs vooruit te lopen op die wensen, is waardevol.”

Geen holle notities

Daarmee heeft The Flow een vernieuwende blik op hoe je als gebruiker een gebouw beleeft. Architect en gebruiker MVSA werkt inmiddels een aantal maanden in deze nieuwe omgeving. “Voor ons is het een visitekaartje naar onze opdrachtgevers, een plek waar we trots op zijn en waar we graag bezoekers uitnodigen”, geeft Jacob Sanders van MVSA aan. “We formuleerden hoge duurzaamheidsambities en werkten die samen met DGMR uit. Ons doel als bureau is altijd om pragmatisme te combineren met architectonische poëzie om gebouwen te creëren die mensen graag willen gebruiken. Dit zie je ook terug in The Flow, een gebouw dat wij hebben ontworpen om zelf gebruik van te maken.”

In een vroeg stadium was de ambitie voor een gezond gebouw al geschetst, waarbij de WELL-certificering ter sprake kwam tijdens het Definitief Ontwerp (DO). “We concludeerden samen met DGMR, die de gap-analyse en WELL-advisering op zich nam, dat een certificering binnen handbereik was”, vertelt Sanders. “Het predicaat WELL is dan ook geen doel op zich, maar onder andere een toetsings- en communicatie-instrument rondom uitgangspunten die met gezondheid te maken hebben. Niet alleen het binnenklimaat wordt beoordeeld in de certificeringsmethodiek, ook onderwerpen als comfort, fitness [beweging en activiteit, red.] en zelfs mentale gesteldheid krijgen aandacht. Diezelfde eigenschappen geven op hun beurt weer een invulling aan de beleving en het welzijn dat we hier nastreven.”

Werk en ontspanning lopen in elkaar over: The Flow heeft een fitnessruimte en een mogelijkheid tot massage.

Permanente heidag

Dat een gezond gebouw een positieve invloed heeft op de gezondheid van zijn gebruikers ondervinden de medewerkers van MVSA in The Flow dagelijks. “In ons oude pand hadden we relatief veel klachten over het binnenklimaat,” gaat Sanders verder. “Het aantal klachten is nu gekelderd. Natuurlijk zijn we trots op de vormgeving van The Flow, het futuristische uiterlijk en het oog voor detail, maar de grootste waarde zit wel in wat het gebouw toevoegt aan het leven van onze mensen.” Ook op Marco Gianotten van IT-adviesbureau Giarte maakt het gebouw meer dan alleen een ‘gave eerste indruk’: “Zonder twijfel heeft het gebouw een grote impact op hoe wij ons voelen. Zoals altijd is er een eerste gewenningsperiode na het verhuizen, maar daarna heeft het pand ons als bedrijf al snel op diverse vlakken naar een hoger niveau gebracht. Enerzijds heeft dat te maken met het aspect gezondheid, want je gaat anders werken en je beter voelen. Ik heb bijvoorbeeld geen hoofdpijn meer dankzij het fijne binnenklimaat en ook van anderen hoor ik dat zij veel meer comfort ervaren. De temperatuur is hier altijd op een goed niveau.” Daarnaast ziet Gianotten dat de uitstraling en beleving van het gebouw een positieve bijdrage leveren aan het presteren van mensen en het aantrekken van nieuw talent. “In de zoektocht naar talent helpt het om gepassioneerde pioniers aan boord te hebben en te houden.” Verder valt ook hem het hoge comfortniveau op. “Ik vertrek hier met meer energie dan dat ik hier binnen kom.” Ook de voorzieningen kunnen op enthousiasme rekenen van zijn team: “We hebben hier doorbraken op zakelijk vlak gehad, mede dankzij de inspiratie die we opdoen tijdens werksessies. In The Flow is het een permanente heidag”, lacht hij.

In beweging, in flow

Om ervoor te zorgen dat het gebouw het hoge niveau van gezondheid en welzijn behoudt, staan enkele initiatieven op de rol. Zo wordt driejaarlijks een hercertificering toegepast, als vinger aan de pols. Daarnaast is een samenwerking gestart met een universiteit die is gelieerd aan het WELL Building Institute. “Daarmee zetten we enquêtes op”, verduidelijkt Sanders. “Ervaringen rondom de WELLprestaties komen hierin naar voren, evenals beoordelingen van onze gebouwgebruikers op het vlak van onder andere temperatuur en luchtvochtigheid. Daarmee blijft The Flow een levende innovatie die keer op keer een nieuwe standaard zet op het vlak van beleving.”

De 360-graden Board Room geeft alle ruimte om innovatief te vergaderen en presentaties te geven.

The Flow: WELL Core V2 Platinumgecertificeerd

“Met gepaste trots kijk ik terug op het WELLcertificeringsproces van The Flow”, vertelt Antwan van Haaren van DGMR. “The Flow is een gebouwconcept dat gebruikers dagelijks maximaal laat presteren. Een WELL-certificering past perfect bij het gedachtegoed van dit concept. De ontwikkelaars gaven vanaf het begin aan voor een certificering te gaan. Bij aanvang was WELL in Nederland nog relatief onbekend en daarom was het voor ons pionieren en afstemmen met het IWBI (International WELL Building Institute, red.) over interpretatie van eisen.”

The Flow startte met een ambitie voor een WELL-certificering Silver, op basis van WELL V1. Uiteindelijk lukte het om Platinum WELL V2 in de wacht te slepen. “Dit geeft aan dat de ontwikkelaars hun nek wilden uitsteken en dat het gebouwconcept past in de eisen en bedoelingen achter de WELL Building Standard. We legden de lat hoog, maar uiteindelijk hebben we vrij eenvoudig kunnen doorschakelen van WELL versie 1 naar versie 2 en van niveau Silver naar niveau Platinum.”

Met het certificaat op zak wordt The Flow een aantoonbaar gezond gebouw dat ook door zijn gebruikers zo ervaren wordt. “Het is een toekomstbestendig gebouwconcept, waar technologie en gezondheid hand in hand gaan. Hierdoor wordt het maximale uit het gebouw gehaald. Het concept is zelflerend en daarmee loopt The Flow vooruit op hoe kantoren in de toekomst functioneren. Door bij te dragen aan dit project en het behalen van het Platinum-certificaat, is The Flow op dit moment een van mijn voorbeeld WELL-projecten.”

Tekst: Marvin van Kempen, Beeld: Barwerd van der Plas