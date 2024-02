48 duurzame sociale huurappartementen in Noordwijk

Woonstichting Stek en Van Wijnen tekenden een overeenkomst voor de bouw van 48 sociale huurappartementen in Noordwijk. Het gebouw is onderdeel van gebiedsontwikkeling Buitenrijk (voorheen Offem). Als alles volgens plan verloopt, worden de woningen in 2025 opgeleverd.

Duurzame nieuwbouw

Het project Buitenrijk fase 2 bestaat uit 48 energiezuinige appartementen. Er komen 16 tweekamer- en 32 driekamerappartementen, die allemaal worden uitgerust met een eigen bodemwarmtepomp, warmteterugwin-installatie en zonnepanelen. Frits Lely, directeur Van Wijnen Haarlemmermeer: “Ik ben trots om samen met Stek dit zeer energiezuinige gebouw te realiseren in Noordwijk. We verwachten in het tweede kwartaal van dit jaar te starten met bouwen.”

Fijn wonen

Buitenrijk ligt in het verlengde van de Voorstraat, tussen Herenweg en de provincialeweg N206. De appartementen moeten goed toegankelijk zijn voor een brede doelgroep en de tweekamerappartementen zijn vooral bedoeld voor starters. Joke van den Berg, bestuurder van Stek: “De vraag naar betaalbare huurwoningen is heel groot. Ik ben daarom blij dat er in Noordwijk 48 sociale huurwoningen van goede kwaliteit beschikbaar komen.”

Planning

Naar verwachting worden de appartementen in 2025 opgeleverd en verhuurd. Een paar maanden voor de oplevering adverteert Stek de woningen via deze website.