Wooncoöperatie voor ontwikkeling biobased woontoren Meerland

Het project Salix wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband, waarbij bewoners een wooncoöperatie vormen. De bouw van het project is biobased. “Een innovatieve aanpak, die past binnen de manier waarop we onze woningbouwopgave willen vormgeven.”

Stro en hout

Het project wordt biobased gebouwd, met isoleren gevelelementen die voor 99 procent uit stro en hout bestaan. De gevelafwerking komt van gerecycled Brabants hout, uit varkensstallen. Bouwen met stro betekent bouwen met geconserveerd CO 2 , omdat tijdens de groei van graan CO 2 uit de atmosfeer wordt opgeslagen in de strostengels. Het gebouw wordt flexibel van opzet met gestapelde woonbuurtjes, opgebouwd uit ‘tafels’ van constructief beton met een tussenruimte van telkens drie lagen. Deze tussenruimte is vervolgens vrij in te vullen met een lichtgewicht houten en biobased invulling.

Door een coöperatieve vorm van ontwikkelen te kiezen, hebben toekomstige bewoners zelfs in een toren veel ruimte om zelf woningen in te delen, één laags of twee lagen, breed of smal, loft of klassiek appartement. Per ‘tafel’ is er een gedeelde binnen- en buitenruimte, de invulling wordt afgestemd in de coöperatie. De ‘tafels’ krijgen zo een verbindend karakter en vormen kleinere buurtjes van ca. vijftien woningen.

Wooncoöperatie

Door het concept van een wooncoöperatie wordt ingezet op collectief en betaalbaar wonen, zonder winstoogmerk. De toekomstige bewoners worden gezamenlijk eigenaar van het gebouw en huren de woning van de wooncoöperatie. Bezit en gebruik worden daarmee losgekoppeld, van belang voor de exploitatie op lange termijn. Mobiliteit, energie, diensten en voorzieningen worden op deze manier anders georganiseerd. Bijvoorbeeld via een deeleconomie binnen de coöperatie, waarin de opbrengsten opnieuw worden geïnvesteerd om zo het gedeelde goed te versterken.