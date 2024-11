CO2-negatieve gevelstenen in Groen Nobelhorst

In Almere worden 60 duurzame woningen gebouwd met CO 2 -negatieve gevelstenen. De Pirrouet CO 2 -negatieve gevelsteen, zoals deze wordt genoemd, moet ervoor zorgen dat er in totaal 42.500 kg CO 2 wordt opgenomen in de stenen zelf. Het is één van de vele duurzame maatregelen om de duurzaamheidsambitie van de gemeente te halen.

Groen Nobelhorst, zoals het project heet, wordt ontwikkeld door Heutink Groep, is ontworpen door Heren5 architecten en de Pirrouet CO 2 -negatieve gevelstenen worden gemaakt door het Belgische Vandersanden. De drie bedrijven komen samen om de woningen in de Almeerse nieuwbouwwijk te verwezenlijken.

Heutink Groep heeft in december 2022, samen met Heren5 architecten, de aanbesteding gewonnen die door de gemeente Almere is uitgeschreven. Volgens hen staat een groene, natuurlijke leefomgeving gelijk aan een gezonde leefomgeving. Om die reden wordt er veel aandacht geschonken aan natuurinclusiviteit. Maar hoog in het vaandel staan ook robuustheid en toekomstbestendigheid. Dat is waar de Pirrouet gevelsteen in het spel komt.

“Duurzaamheid gaat, voor ons als bureau, verder dan alleen technische duurzaamheid”, zegt Merijn de Jong, hoofdarchitect bij het project Groen Nobelhorst. “Heren5 Architecten is altijd op zoek naar bijzondere mensgerichte oplossingen als het gaat om baksteen. Ik had al eerder contact met Vandersanden over de mogelijkheid om een CO 2 -negatieve steen te produceren, dus dat was al op mijn pad gekomen en dit was hét moment om die steen te gebruiken.”

Together to zero

Volgens Johan Deburchgrave, CEO van Vandersanden, is de ontwikkeling van de Pirrouet gevelsteen vier jaar geleden gestart. “Tijdens de productie van een CO 2 -negatieve steen wordt CO 2 gebruikt om de stenen uit te harden”, legt Johan uit. In dat proces wordt per ton Pirrouet gevelstenen zo’n 60 kg CO 2 opgenomen, die zich vervolgens permanent bindt met calciumhoudende materialen tijdens de uitharding.

Daarnaast is de productie van de gevelsteen zelf ook CO 2 -neutraal. Door middel van eigen zonnepanelen en windmolens gebruikt de fabrikant groene energie om hun CO 2 -negatieve gevelsteen te realiseren. Volgens de CEO van Vandersanden moet het bedrijf in 2050 dan ook volledig neutraal zijn. “Deze gevelsteen is één van die stappen”, legt hij uit. Het is onderdeel van het plan ‘Together to Zero’ van Vandersanden, waarin ze onder andere met het vermijden van uitstoot en het gebruik van groene energiebronnen hun 2050-doelstelling willen bereiken.

Dorpse tactieken

De gevelsteen past goed in het ‘modern-eigentijdse’ Groen Nobelhorst. ‘Een dorp in de stad’, zo noemt de website van het project het karakter van de nieuwe woningen. “Het is een steen die je niet zomaar bij elk project gebruikt”, zegt Merijn. “Deze steen heeft toch iets eigens wat we als kracht voor het ontwerp hebben gebruikt. Het is als product heel maatvast, een heel strakke steen.” De Pirrouet is slechts één van de vele materialen die dit project duurzaam maken. Heren5 heeft in hun ontwerp ook rekening gehouden met andere biobased en circulaire materialen. Denk aan onder andere Isovlas Isolatie, Kalkzandsteen en houten kozijnen met biobased verf.

Het ontwerp van Heren5 probeert dan ook een dorps en toch modern gevoel te creëren, terwijl het ook alle gemakken van de stad biedt. Er is dan ook veel aandacht geschonken in het ontwerp van het architectenbureau aan natuurinclusiviteit. Zo is er groen op het dak, zijn er voorzieningen voor fauna en ruimte voor nestkasten.