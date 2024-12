Stadhuis Eindhoven krijgt groen energiedak

Het stadhuis van Eindhoven krijgt een dak van zonnepanelen (PV(t) panelen) met een dubbele functie. Naast elektriciteit (PV-deel) leveren ze ook warmte (thermisch deel) op. De warmte wordt gebruikt in het stadhuis en voor de toekomstige gebouwen rondom het Stadhuisplein. Ook komt er een groen dak.

De PV(t)-panelen produceren circa 105.000 kWh aan zonnestroom. Dit helpt in het verder verduurzamen van het stadhuis. Daarnaast leveren de panelen jaarlijks circa 350 MWh aan warmte met een temperatuur van zo’n 16 à 18°C. Door deze warmte 's zomers in de WKO-bronnen op te slaan, is dit in de winter voor gebouwverwarming in te zetten.

Warmtepompen brengen deze warmte 's winters op een bruikbaar niveau voor gebouwverwarming. Jaarlijks bespaart dit systeem circa 50 ton CO2. Dit staat gelijk aan 2000 bomen of het energieverbruik van circa 50 huishoudens. Via het project Smart Thermisch Grid (STG), onderdeel van het toekomstige Eindhoven Energie (publiek warmtebedrijf), worden andere gebouwen in de omgeving ook op dit warmtesysteem aangesloten.

Ontwerp

Voor het groene energiedak is een vergunning nodig, omdat het gebouw een gemeentelijk monument is sinds 2023. Bij het ontwerp is rekening gehouden met zichtlijnen vanaf de straat en omliggende bebouwing en met behoud van zicht op het dak en bijzondere elementen - zoals de koepel van de raadzaal en het carillon. De PVT-panelen worden op afstand van de dakrand geplaatst en samengevoegd tot overzichtelijke vlakken. Het groen blijft laag en wordt niet te dicht, zodat het gevelbeeld en de zichtlijnen behouden blijven. De planning is om het dak in november 2025 gereed te hebben.

Biodiversiteit

Begroeiing tussen de panelen op het dak vergroot de biodiversiteit. Het groen bestaat uit diverse soorten sedum en wilde bloemen, bijzonder geschikt voor insecten waaronder bijen. Eerder zijn al nestelgelegenheden voor onder andere gierzwaluwen (12 stuks) en vleermuizen (2 stuks) geplaatst. De nieuwbouw rondom het Stadhuisplein krijgt in de toekomst op de Eindhovense laag (de eerste laag van 20 meter) dakterrassen met een mooi uitzicht - een zogeheten belvedère - op het plein. Hierdoor is er in de toekomst ook zicht op het groene energiedak van het stadhuis. In een later stadium wordt bekeken óf en hoe het dak van het stadhuis toegankelijk kan worden.

Kosten

Het project valt binnen gemeente Eindhoven onder het programma Slim Verduurzamen Gemeentelijke Gebouwen (SVGG). Dit programma is een samenwerking tussen de gemeente en een consortium van marktpartijen onder de naam !mpuls BV. Naar verwachting bedragen de totale kosten voor dit project ongeveer 605.000 euro. Dit wordt betaald uit het SVGG-programma. Daarnaast ontvangt de gemeente een grote bijdrage van het Rijk in de vorm van een DuMaVa-subsidie, dit is circa 30% van het projectbudget. Ook gaat de gemeente hiermee veel energie per jaar besparen, wat op de energierekening van de gemeente terug te zien zal zijn. De terugverdientijd van het systeem is ongeveer 19 jaar.

Afbeelding: copyright architectenbureau RUA+DOOR onderdeel van het consortium !mpuls BV