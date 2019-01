Van inefficiënt kantoor naar energiepositief appartement

Studenten van de TU Delft gaan voor goud tijdens de Solar Decathlon Europe 2019. Hun plan voor modulaire appartementen is onderdeel van een ver doorgevoerd integraal concept.



Gisteravond onthulden Delftse studenten het definitieve ontwerp van hun inzending voor de Solar Decathlon Europe 2019 (SDE19). Het betreft een prototype om inefficiënte kantoren te renoveren en er modulaire appartementen van te maken, die meer energie opleveren dan ze gebruiken.

De studenten vormen samen het 54-koppige Modular Office Renovation-team (MOR-team). Zij vertegenwoordigen Nederland tijdens de SDE19, een wedstrijd die in juli in Hongarije wordt gehouden. Het team van de TU Delft kent meer dan twintig verschillende nationaliteiten en vertegenwoordigt veertien verschillende disciplines. Studenten uit de hele wereld zullen in het Hongaarse Szentendre hun inzending gaan bouwen.

De wedstrijd daagt de teams uit om een volledig functionerend huis te ontwerpen, te bouwen en te exploiteren. Tijdens de wedstrijd wordt elk huis beoordeeld op tien criteria, waaronder architectuur, engineering & constructie, duurzaamheid, circulariteit en economische haalbaarheid.

The Green Village

Het Delftse prototype (foto boven) van 50 m2 zal dit voorjaar eerst in een proeftuin op de Delftse universiteitscampus, The Green Village, worden gebouwd. Vervolgens wordt het model weer gedemonteerd om in juli in Hongarije binnen tien dagen opnieuw te worden opgebouwd. Op 28 juli volgt de uitslag, waarna het huis in oktober terugkeert naar The Green Village.

Het prototype is slechts een klein onderdeel van een veelomvattender en integraal project, aldus een van de studiebegeleiders, Peter de Jonge (managementdocent TU Delft). "Dit hele project maakt deel uit van Europoint, een studie naar de transformatie van de drie grote Europoint kantoortorens in het Rotterdamse Merwe-Vierhavensgebied. Er zijn wel meer plannen ontwikkeld om woningen in kantoortorens onder te brengen, maar nieuwer is hier het ver doorgevoerde integrale denken."

"Zo is er nu modulair en circulair concept, wat het mogelijk maakt om de torens over vijftig jaar weer op een andere manier te gebruiken. Verder hebben we te maken met het C-energielabel dat vanaf 2023 als minimumeis geldt voor kantoorgebouwen. Dat maakt nieuwe ontwikkelingen nu ook echt noodzakelijk en vandaar de omvangrijke netto-positiviteit van het complex, waarbij veel verder is gekeken dan alleen het energieverbruik."

Voedselbank

Het bouwkundige aandeel van het concept is ogenschijnlijk nog het eenvoudigste deel van het plan. Het volledig gestripte kantoorpand biedt ruimte aan appartementen van verschillende omvang, die door diverse modules ingevuld kunnen worden. Met losse wanden, gevels, badkamer/keuken-modules en bed/bureaumodules kan volop gecombineerd worden, waarbij een beschut terras (foto onder) en een active bio wall ook nog voor essentiële functies zorgen. De plantaardige buitenwand (bio wall) speelt onder meer een rol bij de ventilatie. Een hele reeks van sensors in het huis zal de installaties mede aansturen, aldus woordvoerder/student Nienke Scheenaart.

De genoemde integrale aanpak heeft er verder voor gezorgd dat er voor de aspecten energie, biomassa, water, lucht en materialen een positief balans is berekend. Hoe circulair wil je het nog hebben? Daartoe is wel een innige band met de directe omgeving nodig, waarbij - in het geval van de biomassa - ook rollen zijn weggelegd voor het Westland als nabije groentetuin en de stadstuin en voedselbank binnen het plangebied.

Ook studiebegeleider professor Andy van den Dobbelsteen benadrukte het integrale karakter van de plannen van het MOR-team en voorspelde nog eens dat we in de toekomst een deeleconomie krijgen. Daaraan voegde De Jong toe dat de circulaire economie als concept uiteindelijk niet het eeuwige leven heeft en het integraal denken van het MOR-concept waarschijnlijk meer perspectief biedt.

Het omvangrijke project moet uiteindelijk ideeën opleveren voor de grote vraag naar woningen en de opgave om in 2023 55 procent van het huidige bestand aan kantoren te verduurzamen, zo benadrukte Siem van Sluijs, student bouwkunde en partnerships manager van het MOR-team. Dat zijn liefst 260 kantoren per maand, rekende hij voor. Deze studenten hebben voorlopig nog genoeg werk te doen.

In 2014 werd de TU Delft derde in dezelfde Solar Decathlon en winnaar op het gebied van duurzaamheid.



Meer info: mor.tudelft.nl

Tekst: Ysbrand Visser, foto's: TU Delft