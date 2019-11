Nieman wint internationale duurzaamheidsaward

Nieuw Utrechts Peil won in Parijs de Green Solutions Award 2019 met de ‘Flat met Toekomst’. In totaal namen 37 landen met 192 verschillende projecten deel aan deze prijsvraag.

Het consortium Nieuw Utrechts Peil, bestaande uit Nieman Raadgevende Ingenieurs, ONB architecten en adviseurs en Vios Bouw, wonnen eerder deze maand de internationale Special Mention in de categorie Sustainable Renovation Grand Prize.

De Green Solutions Award wordt georganiseerd door Construction21 om zo internationale innovatieve gebouwen, wijken en infrastructuren die bijdragen aan de strijd tegen de klimaatverandering een podium te geven.

In totaal namen 37 landen met 192 verschillende projecten deel aan deze prijsvraag. Maandag 4 november 2019 werd de felbegeerde award in ontvangst genomen tijdens de bouwbeurs Batimat in Parijs. Er vielen 22 duurzame projecten in de prijzen. De renovatie van het hoofdkantoor van Greenpeace in Barcelona won de hoofdprijs. Lees hier het persbericht van de Green Solutions Awards met alle winnaars.

Jury commentaar

Dit project is een initiatief van Woningcorporatie Mitros uit Utrecht en betreft de NOM-renovatie van 48 sociale huurwoningen uit de jaren zestig in Utrecht Overvecht. De internationale jury vond de Flat met Toekomst een “perfect voorbeeld van duurzame renovatie in woningbouw. Het project roept op tot geïndustrialiseerde processen, waardoor kosten worden gereduceerd, met respect voor de architectuur van het oorspronkelijke gebouw en met behoud van de esthetische samenhang van de wijk. Hoewel het exterieur het niet doet vermoeden, is het een ultra modern Nul-op-de-Meter-gebouw. Een echte ‘Tour de force’ in een regio waar de zon niet altijd schijnt.” Voorafgaand aan de prijsuitreiking zijn er de afgelopen maanden al veel buitenlandse delegaties ontvangen bij de Flat met Toekomst.

In opdracht van Mitros wordt op dit moment gewerkt aan het vervolg op de Flat met Toekomst, bestaande uit 60 NOM woningen en 29 gasloos label A+ woningen. De eindoplevering van dit project is in het voorjaar van 2020.

Veel meer over deze duurzame NOM-renovatie en het vervolg op Flat met Toekomst lees je op www.nieuwutrechtspeil.nl.

Lees ook:

Consortium Nieuw Utrechts Peil innoveert met uniek NOM-uitvraag

Utrechtse pilot Flat met toekomst krijgt vervolg

Gasloze flat met toekomst in Utrecht

Renovatie is voorbeeld voor corporaties.

Bron en beeld: persbericht / Nieuw Utrechts Peil