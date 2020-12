101 innovatieve renovatie-oplossingen

Het is vaak nog goed zoeken naar de soort renovatie die voor een specifieke woning gewenst is. De oplossing is er meestal wel, blijkt uit een uitgebreide opsomming van renovatie-oplossingen van Uptempo!.

Voor partijen die aan de slag gaan met het verduurzamen en renoveren van woningen kan het best lastig zijn om de juiste oplossing te vinden die past bij hun specifieke verduurzamingsopgave. Of het nu woningcorporaties betreft die een deel van hun woningvoorraad gaan aanpakken, een individuele huizenbezitter met specifieke wensen of een bewonerscollectief dat de krachten bundelt. Iedereen heeft een eigen vraag.

Gelukkig is er ook een groot aanbod van maatregelen. Dankzij innovatieve ondernemers wordt dat aanbod steeds groter en meer divers. Op www.uptempo.nu worden die renovatie-oplossingen verzameld.

Website vernieuwd

De 101 uiteenlopende energie-innovaties voor het renoveren van woningen. Recent is deze website vernieuwd. Sindsdien vinden zoekende partijen nóg eenvoudiger de juiste oplossing die past bij hun vraag.

De innovaties voor woningrenovaties op uptempo.nu zijn ingedeeld in zestien categorieën van innovaties. De zoekresultaten kunnen vervolgens ook weer worden verfijnd. Zo vindt de bezoeker nog gerichter de juiste oplossing die past bij zijn of haar vraag. Ben je een particulier, onderdeel van een bewonerscollectief of medewerker van een woningcorporatie? Zoek je naar opties om woningen te verduurzamen? Neem dan eens een kijkje op uptempo.nu.

Innovatie aanmelden

De database groeit nog wekelijks, aldus Uptempo!. Aanbieders van energie-innovaties die nog niet op de website staan, worden uitgenodigd om zich aan te melden via het online aanmeldformulier. Ga hiervoor naar www.uptempo.nu en klik op ‘Innovatie aanmelden’. Hoe completer het overzicht, hoe beter zoekende en aanbiedende partijen elkaar kunnen vinden.