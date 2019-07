De wisselwerking tussen werkplek en werknemer

Het trendrapport ‘De werkomgeving van de toekomst’ van draaijer+partners laat zien hoe maatschappelijke ontwikkelingen invloed hebben op gezonde, sociale en slimme aspecten binnen de werkomgeving. “Het is niet meer de werkgever maar de werknemer die de werkplek van de toekomst bepaalt.”

De publicatie heeft als doel om gezamenlijk de optimale werkomgeving van de toekomst te realiseren. Geen eenvoudig eindpunt. Om daarnaartoe te werken is het van belang om allereerst kennis op peil te brengen over thema’s als welzijn, gezondheid en geluk op de werkvloer. “Bij het creëren van gezonde werkomgevingen gaat het om het samenspel tussen de verschillende aspecten”, vertelt adviseur Nadine Nugter van draaijer+partners. “Biophilic design heeft impact op de manier waarop de gebruiker een gebouw ervaart en thermische aspecten kunnen maken dat je productiever en energieker bent gedurende de dag.”

Meebewegen met veranderende behoeften

Net zo belangrijk zijn de sociale aspecten en de flexibiliteit van de werkomgeving. “Een organisatie moet voortdurend kunnen meebewegen met de veranderende behoeften van medewerkers”, vindt collega en manager exploitatie Marieke Winter. “Het is niet meer de werkgever maar de werknemer die de werkplek van de toekomst bepaalt.” Daar sluit ook projectmanager Erwin Alders zich bij aan. “Gebouwgebruikers willen vooral gelukkig en gezond kunnen werken in een prettig kantoor met gezond eten en comfortabele meubels. Sensoren en regelsysteem kunnen klimaat, verlichting en beveiliging naar wens regelen.”

Uit het rapport komt verder naar voren dat het van belang is om per doelgroep te onderzoeken wat een gezonde werkomgeving voor hen betekent. Een meer sociale omgeving kun je in de hand werken door nudging, een methode waarbij medewerkers worden gestimuleerd om gezondere keuzes te maken en om slimmer en efficiënter te werken. Op het vlak van slimme omgevingen ligt de nadruk op het verbinden van beschikbare data en het inzichtelijk maken hiervan.

Coolhunts

draaijer+partners spotte voor het trendrapport diverse ‘coolhunts’, nieuwe producten of diensten die kunnen leiden tot een trendsignaal. Vanuit de categorieën ‘gezond’, ‘sociaal’ en ‘slim’ worden in het trendrapport verschillende hunts uiteengezet. Wij lichten alvast een tipje van de sluier op en laten per categorie één coolhunt zien.

Gezonde coolhunt: Loungescape Powernap

Een dutje doen op het werk? De Ahrend Loungescape Powernap laat je middels rustgevende muziek en ontspannende trillingen in 20 minuten tijd weer volledig opladen.

Sociale coolhunt: Secret Sunrise

Bij deze activiteit krijgen mensen bij zonopkomst een nieuwe ervaring door middel van silent disco. Tijdens de muzikale tour wordt de focus gelegd op verbinding, zelfinzicht en creativiteit. Door dit voor werktijd toe te passen, gaan mensen veel energieker de dag in.

Slimme coolhunt: Robin

Met deze app stimuleer je flexibel werken door planning, zichtbaarheid en beheer van vergaderruimtes.

Tekst: Marvin van Kempen

Het volledige rapport ‘De werkomgeving van de toekomst’ is te vinden op de website van draaijer+partners, onder ‘Downloads’.