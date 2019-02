Circulair aanbesteden in de praktijk: workshops van het DGC

Eerder lieten we je al weten dat we grote namen op het programma hebben staan voor Duurzaam Gebouwd Congres. Ook de workshops liegen er niet om. Daar vind je de inhoudelijke verbinding om verder te komen met verduurzaming.

Zo kun je bijvoorbeeld aanschuiven voor kennisdeling bij de workshops van Vereniging Circulair Friesland. Er staan twee sessies op de rol, die beide inzoomen op mogelijkheden rondom circulariteit.

De eerste sessie heeft als titel ‘Circulaire gebiedsontwikkeling: hoe ontwerp je een circulaire wijk?’. In de workshop gaat expert Merlijn Blok in op kansen die samenhangen met het meenemen van de circulaire economie in een gebiedsontwikkelingsproces. Het delen van mobiliteitsoplossingen en het uitwisselen van bouwmaterialen tussen projecten zijn bijvoorbeeld twee denkbare opties.

Ben je geïnteresseerd in circulair aanbesteden? In ‘De definitie, criteria en het stimuleren van innovatie’ wordt aandacht besteed aan aanbestedingsprocessen van onder andere overheden. In de sessie komt daarnaast de definitie voorbij van een circulair gebouw en hoe hieraan meetbare criteria kunnen worden gekoppeld. Wil je een circulaire uitvraag concreet maken? De workshop gaat in op het vormen van een concrete ambitie en het opstellen van minimumeisen en selectie- of gunningscriteria.

Benieuwd naar het complete programma en het totale aanbod van workshops? Bekijk dan de Duurzaam Gebouwd Congres-website om alle informatie op een rijtje te krijgen. Hier kun je je ook direct inschrijven voor het congres op 14 februari aanstaande.