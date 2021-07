Save the date: Nationaal Gezonde Scholen Congres

Je bent schoolbestuurder, beleidsadviseur of ontwerper en je bent dagelijks bezig scholen optimaal in te richten voor het lerende kind. Elke dag probeer je de school een zo gezond mogelijke plek te maken. Je werkt maximaal mee aan een beter klimaat en een duurzame wereld. Én je bent nieuwsgierig hoe je nu ook nog eens van het aardgas af komt. In dat geval mag je het Nationaal Gezonde Scholen Congres niet missen.

Stedebouw & Architectuur, Platform31, Eindhoven University of Technology (TU/e), Kenniscentrum Ruimte-OK, Duurzaam Gebouwd en Platform BuitenSpelen slaan op 10 november de handen ineen, in samenwerking met hoofdsponsor Saint-Gobain, om je te informeren en inspireren over de duurzame opgaves in onderwijshuisvesting.

Het programma biedt de laatste stand der techniek als het gaat om energiezuinige, aardgasvrije, circulaire en gezonde scholen. Wat zijn de nieuwste lessen in het proces van de koplopers? Hoe financieren scholen en gemeenten de vele facetten van een gezonde school? Wat is de rol van het Rijk? Welke andere samenwerkingsvormen of contractvormen zijn er om de ambities van vandaag te behalen? En vooral: hoe pas je dit alles optimaal in voor het lerende kind?

Dit kun je verwachten

We komen eindelijk weer fysiek bij elkaar. Op 10 november zijn we van harte uitgenodigd bij de feestelijke opening van het Atlasgebouw van de TU/e, het meest duurzame universiteitsgebouw ter wereld. Het congres is tevens de afronding van een jaar lang webinars en ontmoetingen over gezonde scholen, alsook van het programma Aardgasvrije en frisse basisscholen. Elf scholen werken aan een nieuwe warmtebron, vier zijn al aardgasvrij en zeven zitten ergens in het proces.

Op deze dag krijg je over bovenstaande onderwerpen tips, inspiratie en handvatten mee. De dag biedt een breed scala aan sprekers, lezingen en workshops, rondleidingen, een informatiemarkt en uiteraard voldoende ruimte om elkaar (weer) te ontmoeten.

Houd de website in de gaten voor het programma.

