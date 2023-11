22 miljoen voor Groningse warmtetransitie

Het Nationaal Groeifonds stelt 22 miljoen euro beschikbaar voor de Groningse warmtetransitie. Met het fonds worden 5000 huizen en gebouwen in de noordelijke wijken Paddepoel, Vinkhuizen, Kostverloren en Selwerd naar duurzame warmte overgebracht.

Foto: Wethouder Philip Broeksma en WarmteStad-directeur Dick Takkebos

Dick Takkebos, directeur van Warmtestad, het publieke warmtebedrijf van Groningen, illustreert die inzet: “Onze duurzame bronnen zijn klaar voor gebruik, zoals WarmteCentrale Zernike en restwarmte van datacenters. Het zonnewarmtepark Dorkwerd volgt in 2024. Zo zorgen we dat de stad Groningen kan overstappen naar duurzame warmte, opgewekt in eigen omgeving. En op een manier die goed is voor mens en klimaat.”

Aansluiten op warmtenet

Momenteel voorziet het publieke warmtenet al meer dan 5.000 huishoudens in de wijken. Met de subsidie komen daar nog eens 5.000 huishoudens bij en een buurtwarmtenet Selwerd-Zuid. Hiermee worden particuliere woningen op het warmtenet aangesloten. Betrokken bij de aanvraag waren woningcorporaties De Huismeesters, Lefier, Nijestee en Patrimonium. Zij gaven aan welke gebouwen de komende jaren aangesloten kunnen worden op het warmtenet met de subsidie, een van de voorwaarden voor de toekenning.

Vliegwiel

Warmtestad deed de aanvraag voor de subsidie met ondersteuning van diverse Gronings partners, als onderdeel van het consortium ‘NieuweWarmteNu!’ (NWN!). NWN! heeft in totaal 10 duurzame collectieve warmtesystemen voor het Groeifonds geselecteerd en voor subsidie voorgedragen, die fungeren als vliegwiel en voorbeeld voor andere projecten in Nederland.

Innovaties