De impact van sportcomplexen verduurzamen

Wat is de impact van een verduurzaming van sportcomplexen? Ook dit vastgoed gaat stap voor stap van het aardgas af. Wat levert dit op en wat zijn op dit moment de kansen en uitdagingen?

Ruim 1,2 miljoen mensen zijn lid van de KNVB door een lidmaatschap bij een van de 3.000 aangesloten verenigingen. En een nog een veel grotere groep geniet elke week van deze sport als toeschouwer, vrijwilliger of ouder. De KNVB gaat voor duurzaam. Hoe kunnen we sportcomplexen van het gas af helpen en hoe kunnen gemeenten en bedrijfsleven hieraan bijdragen?

Een gloednieuwe Duurzaam Gebouwd Talks gaat over dit onderwerp. Tim Hofman van KNVB en Martijn van Leerdam van Alklima / Mitsubishi Electric gaan hierover met elkaar in gesprek. Je beluistert de podcast op Spotify via deze pagina of door hieronder te klikken op de afspeelknop.