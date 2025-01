Flevoland koploper in warmtepompen

Flevoland staat aan de top in de energietransitie met 7,4% van de woningen verwarmd door warmtepompen, volledig zonder gas. Dit percentage ligt 72% boven het landelijk gemiddelde, zo blijkt uit onderzoek van HomeQgo.

Met 27,5% van de huishoudens is Blaricum de koploper onder de Nederlandse gemeenten. Tegelijkertijd bungelt Rotterdam met slechts 2,1% onderaan de lijst. Deze cijfers benadrukken niet alleen de regionale verschillen, maar ook de kansen om in heel Nederland verwarming via (hybride) warmtepompen te stimuleren.

Regionale verschillen en groeikansen

HomeQgo analyseerde gegevens van 342 gemeenten en zag dat Flevoland niet alleen de hoogste adoptie kent, maar ook de snelste groei doormaakte. Tussen 2019 en 2022 steeg het aantal warmtepompen in de provincie met 278%, tegenover een minimale stijging van 123% in Limburg. De verschillen worden deels verklaard door factoren zoals nieuwbouwwijken, lokaal beleid en woningtypen.

Voordelen voor milieu én portemonnee

Een overstap op warmtepompen levert niet alleen milieuvoordelen, maar ook financiële besparingen op. In gemeenten zoals Etten-Leur kunnen huishoudens jaarlijks honderden euro’s besparen, afhankelijk van hun huidige verwarmingssysteem. Lucas Kop, CEO van HomeQgo: “Duurzaam verwarmen met een (hybride) warmtepomp biedt enorme kansen om woningen toekomstbestendig te maken. Innovaties in de markt maken het steeds eenvoudiger om voor elke woning een passende oplossing te vinden. "

Toekomstperspectief

De Drechtsteden, waaronder Dordrecht en Zwijndrecht, laten momenteel lagere adoptiepercentages zien, maar bieden juist kansen voor verbetering. Gemeenten en beleidsmakers kunnen hier een voortrekkersrol vervullen door inwoners te ondersteunen in verduurzaming.