De enorme besparing van vloerisolatie

Nederlanders hebben vorige week, tijdens de jaarlijks terugkerende 'Warmetruiendag', de thermostaat weer wat lager gezet. Het initiatief van het Klimaat Verbond Nederland, geïnspireerd op ‘Dikketruiendag’ van onze Zuiderburen, roept iedereen op de verwarming ten minste 1 graad lager te zetten en een warme trui aan te trekken. Als heel Nederland hieraan meedoet, kunnen we volgens Milieu Centraal zo’n 3,6 miljoen m3 gas besparen, 3,2 miljoen euro en 6,4 miljoen kg CO 2 .

Dat zijn interessante cijfers die ook hard nodig zijn om de ambities uit het Klimaatakkoord te halen. Maar er zijn nog veel meer mogelijkheden om in woningen energie te besparen, zodat de thermostaat altijd een graadje lager kan. In Nederland kunnen namelijk nog ruim 3 miljoen grondgebonden woningen (na)geïsoleerd worden. Met een investering van € 7,8 miljard kan 223 miljoen m2 (33 duizend voetbalvelden!) vloeroppervlakte worden verduurzaamd. Dit resulteert in een CO 2 -besparing van 1,7 miljard kg. Zo berekende Duurzaam Gebouwd-partner BackHoom vanuit het Duurzaam Dataplatform onderstaande cijfers:

Duurzaam Dataplatform

Het Duurzaam Dataplatform van BackHoom geeft datagedreven inzicht in de gebouwde omgeving. Van ruim 7 miljoen woningen zijn per individueel pand belangrijke kenmerken in kaart gebracht. Onder andere dus het verduurzamingspotentieel, bestaande uit installatieverbetering en isolatie, en de werkelijke panddimensies in 3D-modellen. De databronnen worden continu geactualiseerd, gekoppeld en met slimme algoritmes verrijkt tot hoogwaardige vernieuwde inzichten. Doordat het Duurzaam Dataplatform inzicht geeft op pandniveau, wordt met aggregaties gefundeerd inzicht van buurt-, gemeenteniveau tot heel Nederland geboden.