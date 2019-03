Centrum Duurzaam Wonen vormt informatiepunt rondom energietransitie

Het Centrum Duurzaam Wonen in Vught laat verduurzamers vragen stellen over energietransitie en #VanGasLos. Op de plek waar vroeger restaurant ‘De 4 Kolommen’ zat, komt nu het centrum te staan.

“Het Centrum Duurzaam Wonen dient als informatiepunt rondom de energietransitie”, vertellen eigenaren Bart-Jan van Alebeek en Theo van den Dungen. “Wat betekent het als je duurzaam wilt gaan wonen en/of werken? Is het mogelijk, waar moet je beginnen en hoe ga je het regelen? Wij geven advies en kunnen direct doorpakken, want als spin in het web hebben we contacten met leverancers van duurzame oplossingen.”

Op vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 maart wordt het centrum feestelijk geopend. Op vrijdag opent het centrum zijn deuren vanaf 11.00 tot 20.00 uur en op zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Iedereen is dan welkom.

Direct verder helpen

“Tijdens de officiële opening willen we mensen liefst direct verder helpen”, zegt Bart-Jan van Alebeek. “Daarom bieden we bezoekers van de opening een thuis-scan aan van €199,- voor €50,-, waarmee we kijken hoe zij gasloos de toekomst in kunnen gaan. Daarnaast bieden we in de maand april onder de noemer ‘Kom van dat gas af’ een mooi programma aan, waar mensen zich voor in kunnen schrijven. In een viertal inspiratie-avonden lichten we verschillende aspecten van gasloos wonen toe, waaronder bijvoorbeeld zonnepanelen, elektrische warmwater-voorzieningen, infraroodverwarming en isoleren.”

Het initiatief voor het centrum komt van het Schijndelse bedrijf Enirgy, dat overtuigd is van positieve energie in alle opzichten. Het centrum biedt volgens Van Alebaak ook uitkomst als het gaat om vragen rondom duurzaamheid op de werkvloer. “Wij kunnen niet alleen adviseren over het gasloos maken van woningen, maar ook over bijvoorbeeld nieuwbouw, zorgcentra, horeca en kantoren.”