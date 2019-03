Icoonprojecten van gezonde verstedelijking op Duurzaam Gebouwd TALKS

Een middagje Duurzaam Gebouwd TALKS op Building Holland 2019 levert je een kijkje in de keuken bij vijf icoonprojecten in gezonde verstedelijking op. Verder nemen we je mee in de do’s & don’ts van circulair bouwen en ontwerpen en zien we welke kansen samenhangen met lage temperatuurnetten voor nieuwbouw- en renovatieprojecten.

Eerst duiken we op dinsdag 9 april in de energietransitie. Detlef Meijer van Firan vertelt je over de veelheid aan keuzes waar vastgoedontwikkelaars, gemeenten en woningcorporaties mee te maken krijgen. "Per project verschilt enorm welke optie meest logisch is. Vaak wordt gekozen voor individuele oplossingen, maar niet altijd is dit de best oplossing. Collectieve warmte-infrastructuur biedt voordelen in stedelijk gebied. Er zijn partijen nodig die investeren in infra om lokale bronnen beschikbaar te stellen aan lokale projecten.", vertelt Meijer, die presenteert op 9 april om 11.45 uur.

Slim & Gezond: de praktijkcases

Op woensdag 10 april vanaf 13.05 uur leer je op het Duurzaam Gebouwd TALKS-podium alles over gezonde verstedelijking, in het kader van het dagthema ‘Slim & Gezond’. Experts en opdrachtgevers staan op het podium om de Cartesiusdriehoek Utrecht, De Groene Loper Maastricht en het Urban Interactive District Amsterdam te belichten. Helga van Leur begeleidt de interactieve middag. Schrijf je in voor dit side event via deze link.

Do’s and dont’s voor circulair bouwen

Op donderdag 11 april duiken we in het onderwerp Circulair Bouwen. Ben je op zoek naar do’s en dont’s voor circulair ontwerpen en bouwen? Dan helpt Paddy Sieuwerts van cepezed je de volgende stap te zetten. Sieuwerts staat om 12.45 op het podium.

Bekijk het volledige programma van Building Holland. Je kunt je gratis inschrijven.