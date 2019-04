Congres 'Echte-Energieverbruik' met Diederik Samsom

Het congres ‘Echte-Energieverbruik’ vindt plaats op Building Holland 2019, met Diederik Samsom in de hoofdrol. Hij schetst de contouren van het klimaatakkoord, terwijl Duurzaam Gebouwd-expert Harm Valk alles vertelt over de BENG. Jeroen Pels van Triodos stelt de visie vanuit financiers voor. Verder kom je gedurende de bijeenkomst alles te weten over het nieuwe keurmerk ‘Echte Energieverbruik’. Schrijf je direct in voor dit side event op donderdag 11 april.

De nieuwe BENG eisen voor grondgebonden woningen van 70-30-50 gelden vanaf 1 januari 2020 voor alle nieuwe gebouwen. Op Building Holland 2019 zien we een nieuw keurmerk verschijnen dat het over een andere boeg gooit. Op het congres 'Echte-Energieverbruik' kom je alles te weten over het nieuwe keurmerk.

Het congres start voor aanvang van de beurs om 9:20u (inloop met koffie vanaf 9:00uur) en eindigt om 12:00u zodat er nog genoeg tijd overblijft om Building Holland te bezoeken. Het volledige programma en de sprekers kunt u vinden op de website van Building Holland. Schrijf je direct in voor dit side event.