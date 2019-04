Samenwerkingsuitdaging voor gezonde leefomgeving

Vernieuwing vormt de sleutel om bouwopgaven van vandaag en morgen in te vullen. Daarom is de jacht op talent geopend. Jonge professionals komen met verse visies en disruptieve plannen, zodat bouwers maximaal versnellen in verduurzaming. Duurzaam Gebouwd spreekt Heijmans over haar zoektocht naar professionals op Building Holland 2019 en ontdekt hoe digitalisering een randvoorwaarde wordt voor verduurzaming.

Foto: Nieuwbouw huisvesting EMA, foto Rob Acket

Voor Heijmans lijkt de focus niet langer op de presentatie van producten te liggen. In plaats daarvan krijgen ontmoetingen, gesprekken en verbindingen een grotere rol. “Investeringen in human capital worden alsmaar groter”, vertelt director business development Ton Fleuren van Heijmans. “Om die reden willen we talenten aan ons binden. We zijn actief op zoek naar mensen die met ons een transitie willen doormaken. Een tikkeltje eigenwijs stellen we dan ook op prijs.”

Op de stand zijn young professionals en innovators dan ook welkom om van gedachten te wisselen. “We laten zien wie onze mensen zijn en waarom ze hier werken, met behulp van krachtige quotes”, laat zijn collega Ramon van Zijderveld weten. “Daarnaast voeren we gesprekken met geïnteresseerde talenten en begeleiden we twee zogenoemde hackatons. Dit zijn sessies waarin we binnen een specifieke casus naar een bepaald doel toewerken. Met de sessies laten we zien dat het niet blijft bij praten, maar dat we vooral dingen willen doen.” Naast de connectie met talenten is er ruimte voor relatie events.

Nieuwe werkelijkheid

Dit jaar vormen onder andere digitalisering in de bouw, innovatie en vernieuwing de thema’s van Building Holland. Ieder thema matcht met de mindset van het duo. “Overkoepelend zetten we in op een gezonde leefomgeving”, gaat Fleuren verder. “Dat doe je door verantwoordelijkheid te nemen voor wat je gebouwd hebt. Projecten zoeken, bouwen en wegwezen hoort er niet meer bij. Integendeel, we willen deel uitmaken van een nieuwe werkelijkheid waarin we langdurig betrokken blijven. Daar maakt innoveren en vernieuwen een belangrijk onderdeel van uit.”

Zoals bijvoorbeeld bij het Nationaal Militair Museum in Soesterberg, waar Duurzaam Gebouwd onlangs een rondetafelgesprek over Building As A Service (BAAS) hield. Business development manager Shahid Talib liet de aanwezigen kennismaken met de As A Service-eigenschappen van het gebouw. “Onze betrokkenheid bij dit project houdt niet op bij de oplevering van een gezond en duurzaam gebouw. We zijn direct betrokken bij de exploitatie ervan, richten ons bijvoorbeeld ook op bezoekerswerving en zijn verantwoordelijk voor het restaurant”, vertelde Talib destijds over het gebouw.

Nationaal Militair Museum in Soesterberg

Vliegensvlug

Ook het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) is een voorbeeld van innovatie en fungeert als gespreksonderwerp op de stand van Heijmans. “Binnen anderhalf jaar realiseren we een gebouw waar je normaal gesproken de dubbele bouwtijd voor rekent”, laat Fleuren weten. “We nodigen onze relaties uit om te gaan kijken bij het gebouw en te ondervinden wat het betekent als je een gebouw in zo’n recordtijd realiseert. Samen met Dura Vermeer zijn we de uitdaging aangegaan om dit gebouw op de Zuidas te laten verrijzen, met een Design, Build en Maintain-traject.” De Maintain-fase duurt 20 jaar. “Gedurende die tijd blijft Heijmans in ieder geval betrokken bij het onderhoud en het beheer.”

Om de juiste beslissingen te nemen zorgt digitalisering voor essentiële data. Deze gegevens zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld maatregelen ten behoeve van het binnenklimaat door te voeren. “We meten draadloos hoeveel energie wordt gebruikt en krijgen daarmee inzicht in weggegooide elektriciteit. Door beter naar het verbruik van een gebouw te kijken en hier energiebehoeftes op af te stemmen kunnen we eenvoudig energie besparen, zonder dat het comfort van gebruikers ter discussie staat. Natuurlijk zijn er ook de wetgevingen omtrent minimumlabels C in 2023 en A in 2030, maar wij gaan liever proactief aan de slag.” Informatie ophalen met sensoren is niet alleen van belang voor utiliteit. “We willen met behulp van sensoren en data ook in woningen het verschil maken. Het gebouw gaat ons vertellen wanneer het energie nodig heeft en wanneer het energie kan terug leveren aan het net of zelfs verhandelen. Tot dusver kunnen we de huizen in Nederland nog niet echt slim noemen. Dat moet veranderen en we willen hier zelf een rol in spelen. Een bijkomend voordeel van een slimmere voorraad is het contact met de gebruiker, die na oplevering hechter wordt.”

Inzetten op vernieuwing

Dat is onder andere interessant voor woningcorporaties. “Daar zien we over het algemeen een betaalbaarheidsvraagstuk. Een rapport over energieverbruik kan een grote impact hebben. Daarnaast is er een duidelijke koppeling met brandveiligheid en eventuele inbraak. Op al deze thema’s ontwikkelen we diensten en oplossingen.” Aan de voorkant van het bouwproces ziet het tweetal ook steeds vaker de impact van digitalisering terug. “Denk aan een digital twin, waarin je virtueel bouwt om bijvoorbeeld faalkosten en ontwerpfouten tegen te gaan. Hierdoor ontstaat een compleet andere werkzijde en daar zoeken we logischerwijs verbindingen voor met partners en talenten.” De uitdaging staat dan ook om bij te dragen aan deze samenwerking. “We dagen iedereen uit om mee te werken aan een gezonde leefomgeving. We zijn erop gericht om gebruikers optimale oplossingen te bieden, ook binnen de soms krappe financiële kaders. Vanuit samenwerkingen zetten we in op vernieuwing en we hopen je dan ook te spreken op Building Holland 2019 om dit verder vorm te geven.”

