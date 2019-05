Kansen van waterstof voor productie keramische bouwmaterialen

Branchevereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) en New Energy Coalition beklonken op 21 mei een nieuwe samenwerking. Als eerste wapenfeit wordt gewerkt aan waterstof voor de productie van keramische bouwmaterialen.

Foto: Patrick Cnubben en Ewald van Hal

“De samenwerking ondersteunt het duurzaamheidsbeleid van onze industrie, waarin het toepassen van energie uit duurzame bron een speerpunt vormt”, geeft directeur Ewald van Hal van KNB aan. “Door samen op te trekken wordt de horizon verbreed om kansen te verkennen”, voegt projectmanager waterstof Patrick Cnubben van New Energy Coalition toe.

Meer inzicht

Het eerste project is het werken aan waterstof voor de productie van keramische bouwmaterialen. Dit moet voorzien in meer inzicht op onder meer het effect van deze brandstof in de oven en het effect op het keramisch product zelf. Andere lopende initiatieven zijn onder andere een Routekaart 2030 en Duurzaamheidsagenda. Meer informatie over deze activiteiten lees je op de website van KNB.