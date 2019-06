WilhelminaWerf: markante complexen en moderne warmte

Per wijk en gebouw moeten partijen kiezen voor een type warmtevoorziening. Ondertussen ontwikkelt Eneco in Utrecht de grootste warmtepomp van Nederland.

In de Utrechtse Merwedekanaalzone verrijzen de komende jaren 6000 tot 10.000 woningen. Niet ver van station Utrecht Centraal wordt in opdracht van KondorWessels op dit moment de WilhelminaWerf gebouwd. Een fraai appartementencomplex dat bestaat uit vier appartementengebouwen met in totaal 167 huurappartementen, een gebouwde parkeervoorziening, een haven met aanlegsteiger en een horecapaviljoen.

De grond is inmiddels al gesaneerd en er is begonnen met de bouw van dit prestigieuze complex (ontworpen door Dok architecten). De woningen worden voorzien van individuele warmte-aansluitingen voor ruimteverwarming en warm tapwater. De eerste 115 van de 167 appartementen komen waarschijnlijk begin volgend jaar in de verhuur en de oplevering staat gepland voor medio 2020.

De warmte voor deze woningen, zo vertelt ontwikkelaar energieprojecten Auke Bruinsma (Eneco), zal in eerste instantie worden geleverd door de bestaande STeG centrale én de nieuwe BioWarmteInstallatie op Lage Weide.

Op weg naar duurzame stadswarmte

In de ‘bronnenstrategie’ van Eneco is steeds minder ruimte voor fossiele brandstoffen. In 2017 werd nog meer dan 90 procent van de warmtevraag voor het Utrechtse warmtenet geproduceerd met restwarmte afkomstig uit de elektriciteitscentrales. Vanaf 2019 wordt met de komst van de nieuwe BioWarmteInstallatie 20 procent duurzame warmte geproduceerd. Deze installatie maakt alleen gebruik van reststromen hout. “Dit restmateriaal", zegt Bruinsma, “wordt nu weinig gebruikt in ons land en is afkomstig van leveranciers op een zo kort mogelijke afstand van Utrecht."

Grootste warmtepomp

Bruinsma vertelt verder over de plannen van Eneco: “De transitie naar een volledige duurzame warmtelevering zal in fases plaatsvinden. Het hoogste niveau van verduurzaming bereiken we door het gebruik van warmtebronnen waarvoor geen verbranding meer nodig is."

“Daarom ontwikkelt Eneco in Utrecht de grootste warmtepomp van Nederland, die gebruikmaakt van warmte uit de Rioolwaterzuiveringsinstallatie in Overvecht. Deze warmtepomp gaat warmte uit gezuiverd afvalwater onttrekken, verhoogt dat tot de gewenste temperatuur, waarna die beschikbaar komt voor ongeveer 10.000 woningen in Utrecht."

Warmtebuffer

Naast het appartementencomplex staat nog het trio schoorstenen van de oude Hulpwarmtecentrale Kanaleneiland. Mede door het aanleggen van een nieuwe transportleiding komt de functie van die hulpwarmtecentrale te vervallen. Met het plaatsen van warmtebuffers bij dit Warmteoverdrachtstation kan de dagelijkse warmtevraag worden afgevlakt en opgevangen. Hierdoor hoeft er minder met gasketels te worden gestookt op echt koude momenten.

Bruinsma: “De komende jaren blijven de drie olie-opslagtanks zichtbaar, maar de bovengrondse stadswarmteleidingen zullen waar mogelijk aan het oog worden onttrokken. Door het verdwijnen van de hulpwarmtecentrale wordt niet alleen de geluidsoverlast voor de toekomstige bewoners voorkomen, maar krijgt ook de energietransitie weer een impuls.”

Beeld: Absent Matter