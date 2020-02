Energieverdienmodel maakt slapende VVE’s wakker

125.000 VVE’s en appartement eigenaren zijn verantwoordelijk voor 32% van de totale energiegebruik in Nederland. De helft van deze VVE’s ‘slapen’ en zijn niet onder het bewind van een VVE-beheerder. De leden van zo’n slapende VVE zijn zelf verantwoordelijk voor het renoveren naar Nul op de Meter, maar kunnen inactief zijn.

De belangrijkste stakeholders binnen VVE’s die betrokken zijn naar NoM-renovaties zijn de financiers, beheerders en leden. Voor elke betrokkene is het renoveren naar energienul op dit moment niet aantrekkelijk genoeg. Er zijn namelijk nog te veel belemmeringen niet opgelost voor de VVE-stakeholders. Ondanks dat de Rijksoverheid veel stimulerende subsidies en fondsen biedt aan deze groep, is er nauwelijks een dwingende wetgeving voor het behalen van de doelstellingen uit het energieakkoord. Zodoende is er nog niet echt sprake van een energietransitie voor VVE’s.

Kosten blijven de grootste belemmering voor de betrokkenen van VVE’s. NoM-renovaties kunnen rompslomp en overlast geven en de terugverdientijd kan te lang zijn. Daarnaast is het niet eenvoudig om een lening te krijgen voor energiebesparende maatregelen. Zo zijn er nog meer redenen en belemmeringen te noemen die een VVE tegenstaan bij het ingrijpende verduurzamen van het vastgoed.

Het energieverdienmodel kan hier verandering in brengen en de transitie een nieuwe impuls geven. Dit model bestaat uit een combinatie van optoppen en renovatie en maakt het klimaatakkoord eenvoudiger haalbaar voor VVE’s. Door de winst uit de verkoop van de nieuwe NoM-woningen, wordt een groot gedeelte van de kosten die gepaard zijn met NoM-renovaties van bestaande woningen afgedekt. Het model heeft een korte terugverdientijd en investeren voor de diverse VVE-stakeholders wordt aantrekkelijker.

In elke situatie geneert het energieverdienmodel een andere uitkomst van de investeringssom. De uitkomsten zijn afhankelijk van een aantal factoren: locatie, vastgoed- en verkoopwaarde, het gewenste energieresultaat en het aantal te renoveren verdiepingen bestaande bouw. Het model leent zich voor rijtjes, flats en portiekwoningen met platte daken, woningtypen die vaak voorkomen bij VVE’s.

De toestemming van een meerderheid van de VVE-leden is noodzakelijk om op het dak nieuwe NoM-woningen te bouwen. Dat maakt het essentieel dat de beheerder en financier het complete energieverdienmodel als een kant en klaar afneembaar pakket aanbieden. Hierdoor worden leden zo min mogelijk belast met het ontwikkel- en bouwproces. De beheerder krijgt dus een grotere coördinerende rol tussen leden en financiers. Een voorbeeld van zo’n kant en klaar pakket is Zero Ready. De focus ligt hierbij op passief bouwen met een lichtgewicht HBS-constructie van energielabel A+++. De constructie wordt geleverd inclusief kozijnen en triple glas.

Voor VVE-leden levert het energieverdienmodel verschillende voordelen op. Ten eerste levert het een directe besparing op de energie-, en toekomstige onderhoudskosten. Daarnaast wordt de waarde van de woning hoger en biedt het model een korte terugverdientijd, tegen een aantrekkelijke investeringssom. Het verkrijgen van een langlopende lening is niet meer nodig voor VVE-leden. Voor de VVE-beheerder op zijn beurt wordt er extra budget gecreëerd om de woningen naar energienul te renoveren. Daarnaast zijn de woningen voor minimaal 15 jaar onderhoudsvrij en is het eenvoudiger om financiers te vinden door de hoge rentabiliteit van het energieverdienmodel. De cashflow uit verkoop genereert een kortlopende terugverdientijd.

Het model wordt per locatie getoetst op de haalbaarheid binnen het bestemmingsplan, constructieve-, financiële-, en sociale haalbaarheid van de bewoners. Bij interesse in het realiseren van een pilotproject is het mogelijk om per e-mail contact op te nemen en een kickoff te maken met het VVE-energieverdienmodel.

Auteur: Heidi van der Wardt

Bron feiten en cijfers: VVEbelang.nl.