Innovators en disruptors bij Green Buildings Event 2019

Welke ideeën en innovaties gaan de wereld veranderen? Het radicaal versnellen van verduurzaming staat centraal tijdens het Green Building Event op 12 september 2019 in Spant! te Bussum. De organisatie is in handen van Duurzaam Gebouwd-partner CFP, in samenwerking met ABN AMRO.

Foto: Bram Adema en Katja Schuurman tijdens het Green Buildings Congres 2019

We presenteren het programma in vogelvlucht aan je. Onder leiding van dagvoorzitter Suze Gehem, bekend van De Groene Grachten, passeren verschillende inspirators, innovators en disruptors de revue. Zo laat Lex Hoefsloot je alle geheimen zien van de auto van de toekomst, Lightyear en stippelt Gideon Maasland de route uit naar een van de meest ambitieuze projecten van Amsterdam: The Valley. Ook Duurzaam Gebouwd-expert en professor Andy van den Dobbelsteen staat op het podium en interviewt drie topstudenten Green Real Estate.

Pitchen voor ABN AMRO Innovation Challenge

Het Green Buildings Congres 2019 staat vanzelfsprekend niet alleen in het teken van deze topsprekers en de netwerkmomenten op hoog inhoudelijk niveau. Ook dit jaar verwelkomt het congres weer diverse pitchers, die meedingen naar de ABN AMRO Innovation Challenge, inmiddels een gevestigde naam in de markt.

Waar vorig jaar PHI Factory aan de haal ging met de award, dingen dit jaar 40 verse pitchers mee naar de award. Duurzaam Gebouwd is vertegenwoordigd in de jury: Wietse Walinga sluit aan en buigt zich samen met de andere experts over de inzendingen.

Wil je meer weten over de sprekers? Op de website van CFP vind je uitgebreide omschrijvingen van iedere spreker. Hier vind je ook de mogelijkheid om je in te schrijven. Bekijk ook de aftermovie van het Green Buildings Congres 2018 hierboven.