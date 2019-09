‘Wij hebben het totaalconcept voor verduurzaming in handen’

‘Innovatieve, schone en energiezuinige oplossingen bieden voor een betere toekomst’. Zo luidt het credo van Delta Electronics, dat internationaal verduurzaamt met oplossingen binnen de takken energie, gebouwautomatisering en infrastructuur. Hoe zorgen de systemen van deze relatieve nieuwkomer op Nederlandse bodem voor een duurzame en gezondere werk- en leefomgeving?

“We bestaan binnenkort 50 jaar en je kent ons waarschijnlijk al, zonder dat je het weet”, vertelt Henry Tseng, Business Director Building Automation Business Group van Delta Electronics. Componenten voor onder andere laptops en smartphones komen van de leverancier van onder andere energieoplossingen. “Rij je in je elektrische auto, dan zitten daar wellicht onderdelen in die wij hebben vervaardigd. In de Verenigde Staten en Azië kun je ons als een van de grootste spelers beschouwen en binnen het segment van telefonie pakken we wereldwijd de koppositie. We leveren allerlei producten en zijn daarin erg breed. Tegelijkertijd hebben we een belangrijk einddoel: in alles wat we doen hebben we duurzaamheid als uitgangspunt, waarbij we slimme oplossingen ontwikkelen voor een groene werk- en leefomgeving.”

‘Pursue sustainability’ ofwel het nastreven van duurzaamheid blijkt dan ook de centrale focus. Dat doet de organisatie enerzijds door zelf het goede voorbeeld te geven en medewerkers intrinsiek te motiveren, om mee te gaan in deze beweging. Het bedrijf stelde zich dan ook als doel om 30% verlaging van het eigen elektriciteitsverbruik te realiseren vóór 2020. “Een ambitieus plan, dat zich naast de productie- en R&D-faciliteiten richt op onze datacenters en kantoren. We hebben op het moment van schrijven 27 gebouwen groen gemaakt en van certificeringen voorzien.”

Dat ‘practice what you preach’ hoog in het vaandel staat, laat de organisatie zien met het energieneutrale Amerikaanse hoofdbedrijf. “Maar ook in Nederland willen we met onze kantoren in Hoofddorp en Helmond laten zien dat we voorop lopen als het gaat om energie-efficiëntie en gezond binnenklimaat. Zo is het kantoor in Hoofddorp gerenoveerd en besparen we daar nu 45% energie. Belangrijk om te vermelden is dat de energiebesparing is gemeten nádat we elementen als elektrische laders voor auto’s toevoegden. We breidden ons dienstenpakket uit, terwijl we meer energie besparen.”

Certificeren heeft meerwaarde

In Helmond verrijst een nieuw kantoor, dat aan de maatlat van LEED voldoet en het Gold-certificaat behaalt. “LEED is de certificeringsmethodiek die we voor onze gebouwen aanhouden. We zijn ervan overtuigd dat het certificeren van onze gebouwen meerwaarde heeft. We geven een duidelijk en onafhankelijk signaal af aan de markt en het geeft ons de mogelijkheid om de duurzaamheid van eigen kantoren, productiefaciliteiten en datacenters te onderbouwen.” Naast de internationale standaard LEED kunnen bijvoorbeeld BREEAM of WELL worden ingezet. “We kiezen voor onze eigen gebouwen voor LEED omdat het over heel de wereld bekend is. Daarnaast kijken we naar de lokale behoeften en welke eisen de opdrachtgever stelt. We adviseren liefst vanaf een vroeg stadium in het proces, zodat we een goed idee krijgen van ambities en die kunnen koppelen aan het meest energie-efficiënte energiesysteem en de certificeringsvorm die het beste aansluit.”

Met de eigen initiatieven voor duurzaamheid wil Delta Electronics invulling geven aan diverse Sustainable Development Goals. In de brede zin, maar ook met specifieke focus op zeven onderwerpen. “We zetten in op Quality Education, Affordable and Clean Energy, Industry Innovation and Infrastructure, Responsible Consumption and Production, Sustainable Cities and Communities, Climate Action en Partnership. Afgezien van de activiteiten die we binnen ons eigen MVO-beleid onderbrengen en het verduurzamen van de eigen gebouwen, nemen we opdrachtgevers mee in onze duurzame missie. Dat betekent dat we ze adviseren in duurzaamheidstrajecten om het onderste uit de kan te halen.”

Om gebouwen en omgevingen groener te maken zet de aanbieder van verduurzamingsoplossingen in op drie categorieën: ‘Power Electronics’, ‘Automation’ en ‘Infrastructure’. “Binnen de eerste pijler kun je denken aan allerlei elektronische apparaten. Van koelkast tot ventilatoren, onderdelen voor wifi- en bluetooth-verbindingen en adapters voor bijvoorbeeld laptops. Binnen Automation maken we een onderscheid tussen de industriële en de gebouwde omgeving. Het gaat daarbij om het automatiseren van processen, het optimaliseren van efficiëntie en het beheren en onderhouden van gebouwen. De focus hierbij ligt dus in het beste uit het gebouw halen, met een grote diversiteit aan automatiseringstoepassingen.”

De volledige versie van dit artikel verschijnt in het Duurzaam Gebouwd Magazine #45, dat in september verschijnt.

Tekst: Marvin van Kempen, Beeld: Delta Electronics