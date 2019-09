Buurkracht wordt zelfstandige stichting voor burgerparticipatie en duurzaamheid

Buurkracht, het platform voor energiebesparing en burgerparticipatie, wordt een zelfstandige stichting vanaf december 2019. In 2013 werd Buurkracht opgericht door Enexis Groep en in 2016 ondergebracht bij Enpuls, om buren samen energie te laten besparen.

Sinds de oprichting zijn al meer dan 400 buurten geholpen om gezamenlijk actie te ondernemen op het vlak van verduurzaming. Door deze wijken te activeren wordt jaarlijks 9,5 miljoen kg CO 2 bespaard. “Het werk van Buurkracht is een succes en gaat inmiddels veel verder dan energiebesparing alleen”, vindt directeur Henk Visser van Enpuls. “Door als zelfstandige stichting verder te gaan krijgt de organisatie meer ruimte zich verder te ontplooien en krijgt het meer vrijheid in het opzoeken van samenwerkingsvormen.”

Buurten energiezuiniger maken

Voor gemeenten en provincies werden diensten ontwikkeld om vraagstukken rondom verduurzaming voor en door burgers in te vullen. Bijvoorbeeld bij de opgave om #VanGasLos te gaan, waarvoor iedere Nederlandse gemeente op dit moment een warmtetransitievisie ontwikkelt. “We blijven buren ondersteunen om samen de buurt energiezuiniger, mooier, groener, veiliger en gezelliger te maken”, geeft manager Roel Woudstra van Buurkracht aan. “Dankzij de verzelfstandiging kunnen we ons nog beter inzetten op breed maatschappelijke thema’s en deze een impuls geven.”

Stijgende vraag

Buurkracht verwacht dat de vraag naar haar diensten de komende jaren verder zal stijgen. Hierbij is het idee om aan gemeenten meer betaalde diensten aan te bieden, waarmee buurkracht kan helpen op het gebied van burgerparticipatie en duurzaamheid. Op de website van Buurkracht krijg je meer informatie over het volledige pakket aan diensten.